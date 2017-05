Deux ados portés disparus

La Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver deux adolescents disparus depuis vendredi près de Victoriaville, dans le Centre-du-Québec.

Les deux adolescents ont été vus pour la dernière fois vers 12h00 à l’extérieur de l’école secondaire de Warwick. Ils seraient possiblement ensemble et à pied.

Clara Picard de Victoriaville, 12 ans, mesure 1,57 mètre (5 pi 2 po) et pèse 48 kg (108 lb). Elle a les cheveux châtains et les yeux bleus. Lors de sa disparition, elle portait un jean bleu et coton ouaté gris avec capuchon.

Alexis Côté de Tingwick, 13 ans, mesure 1,80 mètre (5 pi 11 po) et pèse 75 kg (168 lb). Il a les cheveux châtains et les yeux bruns. Il portait une veste en coton bleu marine avec capuchon et des souliers de basket de couleur noir.

Toute information pouvant permettre de retrouver les deux adolescents peut être transmise à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.