Drake veut avoir Céline sur la peau

Drake à célébré son triomphe historique aux Billboard Music Awards avec 13 récompenses en compagnie de stars telles que Céline Dion. Lors de leur rencontre dans les coulisses de la cérémonie dimanche soir, Drake a pu être entendu à la caméra discuter de ses idées de tatouage avec la légende de la pop franco-canadienne.

Dans un clip vidéo qui est apparu sur les réseaux sociaux, on entend l’interprète de Hotline Bling dire à Céline Dion: «C’est énorme (de vous rencontrer), vous êtes une icône. On vous aime». «Dans un an, je me fais un tatouage de Céline», a-t-il ajouté en faisant un geste vers le côté gauche de ses côtes, suggérant que c'est là qu'il voudrait se faire tatouer.

Céline Dion, flattée, a essayé de minimiser l'idée en disant : «Oh, je ne sais pas», avant de présenter le rappeur à son fils de 16 ans, René-Charles Angelil.

Drake a plus tard partagé une photo posant avec son père, Dennis Graham et Céline Dion. Dans la légende qui l'accompagne, la star du hip-hop révèle que son père musicien était tout aussi captivé par la chanteuse qu'il l'était.

Drake n'a pas encore parlé publiquement de son projet de tatouage, mais il s’est récemment fait tatouer une image de la star de la soul Sade sur son flanc après l’avoir rencontrée à Londres en mars dernier. Le portrait présente une image bien connue de la chanteuse de Smooth Operator portant un foulard sur la tête et de grandes boucles d'oreilles, ainsi que les mots «With Love Sade x».