Grève possible dès mardi au CN

Les 3000 chefs de train et préposés aux manœuvres du CN au Canada pourraient déclencher une grève dès 4 h mardi matin.

Leur syndicat, la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, a remis à l’employeur samedi un avis de grève de 72 heures, tel que la loi le permet, en raison de son désaccord vis-à-vis de la position patronale au cours des dernières séances de négociation.

Le syndicat déplore que le CN, en réponse à une proposition syndicale faite vendredi, ait émis en début de nuit samedi un avis «visant à modifier les termes et conditions de la convention collective, en vigueur à 0700 le 30 mai, restreignant et éliminant considérablement les dispositions sur les changements importants, éliminant certaines distinctions entre les triages/voies principales et les exigences relatives aux équipes réduites et une augmentation de salaire de 2 %».

Les dirigeants du syndicat ont expliqué à leurs membres que face à cette réponse du CN qu’ils ont qualifiée de «provocation» ils n’avaient pas d’autre choix que de déposer un avis de grève.

Les Teamsters ont indiqué samedi qu’ils s’engageaient «à parvenir à un accord satisfaisant que nos membres peuvent ratifier».

De son côté, le CN a soutenu qu’il continuait de «négocier de bonne foi avec l'aide d'un médiateur nommé par le gouvernement fédéral afin de parvenir à une entente équitable avant la date butoir du déclenchement de la grève».

«Nous offrons également de régler nos différends en ayant recours à l'arbitrage exécutoire présidé par un arbitre impartial, a ajouté Mike Cory, vice-président exécutif et chef de l'exploitation du CN. Nous demeurons optimistes quant à nos chances de parvenir à une entente sans qu'il y ait d'interruption de travail.»