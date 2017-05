Justin Trudeau victime de menaces sur internet

Un Saskatchewanais est accusé d’avoir proféré des menaces à l’endroit du premier ministre canadien Justin Trudeau sur internet.

Derek Hurrell, 34 ans, un citoyen de la petite localité de Borden, au nord de Saskatoon, n’a pas résisté à son arrestation survenue le 24 mai, a précisé la Gendarmerie royale du Canada (GRC), par communiqué.

La nature des menaces qu’on lui impute n’a pas été précisée.

Hurrell a été formellement accusé d’avoir menacé le chef libéral - avec qui il n’a aucun lien direct, selon la GRC. Une perquisition à son domicile a permis aux enquêteurs de saisir «plusieurs appareils électroniques». Il a comparu jeudi à la cour provinciale de Saskatoon. Il reviendra devant le tribunal mercredi prochain pour la suite des procédures.

C’est en mars dernier que la section du Nouveau-Brunswick de la police fédérale a avisé la Section de la sécurité nationale relativement à des menaces visant Justin Trudeau sur les réseaux sociaux. L’enquête déclenchée à ce moment-là se poursuit, a-t-on indiqué.

«Il s'agit de la deuxième accusation de cette nature au cours des 10 derniers mois. Dans les deux cas, les accusés se sont servis des médias sociaux. Le public doit savoir que des accusations criminelles pourraient être portées si les policiers peuvent prouver les allégations. Nous prenons ces enquêtes au sérieux puisque nous ne pouvons prendre le risque que la personne passe de la parole aux actes», a dit le surintendant Rob Cameron, officier responsable adjoint des enquêtes criminelles de la Division F de la GRC.

Sophie Grégoire Trudeau aussi menacée

Rappelons qu’une femme de 49 ans a été accusée récemment d’avoir proféré des menaces, sur les réseaux sociaux, contre la femme du premier ministre, Sophie Grégoire Trudeau, ainsi que le gouvernement canadien. Lisa Seymour-Peters a été arrêtée le 12 mai pour des menaces dont la nature n’a pas été précisée.

Ces deux incidents ne sont pas sans rappeler que l’année dernière, en Ontario, un homme de 57 ans avait été arrêté puis finalement acquitté après avoir menacé de mort le premier ministre Trudeau, sa famille et des députées fédérales. Le juge avait estimé que les déclarations de l’accusé, au cours d’une conversation téléphonique et sans plus de contexte, ne constituaient pas des raisons suffisantes pour le déclarer coupable.