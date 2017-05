«Les aventures du Capitaine Bobette: le film» ou les délires de l’enfance

Le Capitaine Bobette est le héros d’une série de livres pour enfants écrite par Dav Pilkey et traduite en pas moins de 20 langues. Aujourd’hui, ce vaillant justicier s’anime pour les petits grâce au réalisateur canadien David Soren, qui a fait appel à la filiale montréalaise du studio français Mikros Image.

David Soren le dit dès le début de cette entrevue faite lors de son passage à Montréal afin de présenter le film d’animation aux médias, il cherchait la nouveauté. Car tant les ouvrages que le scénario de «Les aventures du Capitaine Bobette: le film» placent les petits au cœur de l’histoire.

Georges Barnabé (voix de Kevin Hart en version originale) et Harold Hébert (voix de Thomas Middleditch) sont les meilleurs amis du monde. Ensemble, ils dessinent des bandes dessinées dont le héros est le Capitaine Bobette (parce que c’est, outre une cape, son unique vêtement).

À l’école primaire, ils sont dans la même classe et s’amusent des mêmes choses. Ils sont reconnus pour leurs blagues et le directeur, Abélard Bougon (voix d’Ed Helms) est sans cesse à leurs trousses. Or, un jour, nos deux farceurs l’hypnotisent et il devient désormais le Capitaine Bobette à chaque claquement de doigts!

«J’ai sauté sur l’occasion de réaliser le film tant j’ai aimé. Ces livres font partie de la culture populaire depuis environ 20 ans. Et, s’ils ont autant de succès, c’est parce qu’ils sont l’illustration parfaite de rêves devenus réalité. On voit ainsi ces deux enfants hypnotiser le directeur de leur école et faire de lui quelqu’un à leur service, ce super héros un peu niais qui se promène en bobettes. J’ai aimé cette sensibilité, de même que le ton des livres. Comme Dav Pilkey est auteur et illustrateur, les romans sont très visuels. Tout cela m’a fait me dire qu’ils se traduiraient bien au grand écran.»

«De plus, tous les personnages sont attachants. Ils sont très distincts les uns des autres, très reconnaissables, ils possèdent des personnalités très bien définies. Le ton général étant très «bédéesque», c’était un atout supplémentaire», détaille David Soren.

«Nous voulions vraiment mettre l’accent sur les deux garçons et leur amitié, qui est au cœur de cette histoire. Ce qui est intéressant, ici, c’est que rien ne les sépare, ils ne se disputent pas. Ils sont réellement en osmose. Pour moi, le film devait donc s’ancrer dans la réalité de cette amitié très créative.»

Pas comme les autres

Cette volonté de nouveauté s’est également traduite par une manière de travailler peu habituelle, David Soren réunissant les acteurs pour enregistrer leurs dialogues plutôt que de les faire travailler séparément comme c’est le cas en animation.«Je suis rapidement sorti de mon côté du studio d’enregistrement - celui qui me sépare des acteurs par une vitre - tant il était évident que l’énergie serait différente juste à cause de ma présence», dit ce cinéaste qui a déjà travaillé sur «Shrek» et «Les pingouins de Madagascar».

«Nous en avons également profité pour travailler les dialogues pendant le doublage. Tous ces comédiens, ces humoristes - Ed Helms écrit, Kevin Hart remplit des stades entiers -, sont également d’excellents auteurs! J’aurais été fou de ne pas profiter d’autant de talent! Cela a également permis une spontanéité et un naturel exceptionnel, le film est rempli d’improvisation de leur part. L’animation est un médium tellement peu spontané à cause du temps passé que partout où l’on peut ajouter de la spontanéité, il faut le faire.»

La production a fait appel au bureau montréalais des studios Mikros Image tout simplement parce que toutes les équipes de Dreamworks travaillaient sur «Le bébé boss».

Et, interrogé sur le fait de savoir si les animateurs montréalais possèdent une sensibilité différente de celle de leurs confrères américains, David Soren a répondu que non. «Je ne pense pas que ce soit tributaire de son pays d’origine. Dreamworks possède d’excellents animateurs qui se spécialisent dans un aspect très «Disney», un look général qu’on retrouve partout en animation. Pour ce projet, nous voulions vraiment sortir des sentiers battus et aller vers quelque chose de totalement nouveau.»

«Les aventures du Capitaine Bobette: le film» arrive dans les salles dès le 2 juin.