Les créanciers de Nortel Canada devraient bientôt recevoir leurs versements

L’attente des créanciers de Nortel Networks pourra enfin prendre fin, huit ans après que l’ancien fleuron canadien des télécommunications eut fait faillite en raison de l’éclatement de la bulle techno et d’un scandale inhérent à ses problèmes de comptabilité.

Nortel Canada a annoncé vendredi qu’elle a reçu sa partie du fonds de liquidités issu de la vente des actifs de la compagnie ces dernières années qui servira à dédommager ses créanciers. Les créanciers de Nortel Canada auront 4,165 milliards $ US (environ 5,6 milliards $ CAN) à se partager, soit un peu plus de 57 % des 7,3 milliards $ US obtenus de la vente des actifs de Nortel Networks.

Conformément au plan d’arrangement approuvé en début d’année par la Cour supérieure de l’Ontario et à l’échéancier des distributions, les versements aux créanciers devraient être faits d’ici la fin du deuxième trimestre du présent exercice. Plus tôt ce mois-ci, la firme Ernst & Young, contrôleur au dossier, avait précisé que «la distribution sur l’actif canadien devrait être effectuée entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet 2017».

Il est prévu que les créanciers non garantis de Nortel dont la réclamation est faite en dollars canadiens recevront entre 45 cents et 49 cents CAN pour chaque dollar réclamé, alors que les créanciers devant être payés en dollars américains auront droit à 41,5 cents US à 45 cents US.

Les détenteurs d’actions ordinaires de NNC (Nortel Networks Corporation) et d’actions privilégiées de NNL (Nortel Networks Limited) ne devraient pas bénéficier de distributions ou d’autres compensations en vertu du plan d’arrangement.

La longue bataille juridique transfrontalière qui a suivi la faillite de Nortel Networks en 2009 aurait coûté plus de 1 milliard $ en honoraires d’avocats et de conseillers.

Nortel Networks, dont le siège social était établi dans la région de Toronto, a déjà été l'une des plus grandes entreprises de télécommunications et de haute technologie au monde. À son sommet, sa valeur boursière avait gonflé à 260 milliards $ et elle a déjà employé près de 100 000 personnes.