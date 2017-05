Les souvenirs de grossesse de cinq vedettes

Dans son livre «Du cœur au ventre: Histoires de grossesse racontées par...», publié aux Éditions Québec Amérique, l’auteure Nathalie Lauzon a rassemblé les témoignages de 10 personnalités. Cinq d’entre elles reviennent, dans nos pages, sur cette période bénie.

Qu’elle soit facile ou difficile, zen ou remplie d’anxiété, la grossesse demeure un moment unique dans une vie.

Marie-Christine Lavoie : une histoire positive

«J’ai aimé l’idée de Nathalie de partager des histoires de grossesse, a raconté Marie-Christine Lavoie. J’étais heureuse de partager la mienne, car elle est positive. On entend si souvent des histoires difficiles... J’avais tellement peur d’être enceinte et d’accoucher! J’ai été des années à m’en faire et à retarder le projet, car j’avais trop peur. Finalement, ça s’est si bien déroulé que j’aurais pu accoucher dans mon lit, comme dans l’ancien temps! (rires) C’est pour cette raison que je voulais raconté cette belle histoire. On met des heures à s’en faire et à angoisser, même si ça ne sert à rien. Il y a tant de choses qu’on ne contrôle pas! En plus, mon témoignage laisse un beau souvenir à ma fille, Amélia, qui a 11 ans. C’était un bébé tellement attendu...»

Pascale Wilhelmy : Du grand bonheur!

«Quand j’ai reçu cette proposition, on m’avait chaleureusement recommandé Nathalie, a confié Pascale Wilhelmy. Lorsque j’ai su qui participait à son livre, j’ai trouvé intéressant de connaître la vision de femmes que j’admirais. Ça m’a replongée dans mes souvenirs. Mes grossesses ont été des moments de grand bonheur. J’ai connu quelques difficultés quand j’étais enceinte de mon deuxième enfant, mais je me sentais très heureuse et très forte. Chaque fois, c’est comme si j’étais portée par un deuxième cœur dans mon ventre. Je ressentais une grande confiance. Pour la beauté de l’expérience, j’avais envie de la partager. Je ne voulais pas qu’on parle uniquement des désavantages de la grossesse. Je trouve qu’actuellement, on est de plus en plus obsédé par l’image corporelle. Beaucoup de filles enceintes qu’on complimente en leur disant qu’elles sont belles se sentent obligées de nous dire qu’elles ont pris 27 livres... On s’en fout! L’important, c’est d’être en santé. Il faut revenir à la beauté de la grossesse: c’est un si beau moment. Même si, parfois, c’est difficile, porter la vie est un immense privilège...»

Clodine Desrochers: une période unique

«L’auteure Nathalie Lauzon est une fille vraiment chouette, nous a lancé Clodine Desrochers, d’entrée de jeu. Une vraie passionnée! Comme j’avais peu de temps à lui consacrer, nous nous sommes parlé un soir à 22 h, alors que nous étions chacune dans notre lit! Entre nous, ça a cliqué tout de suite. Nous avons vécu de beaux moments d’émotion. L’exercice m’a rappelé des moments qui étaient loin dans ma mémoire et ça m’a replongée dans cette période unique et exceptionnelle. Ça fait un petit bout pour moi, vu que Rose a 15 ans. Ce témoignage, c’est un legs à ma fille, puisqu’elle pourra relire les détails de cette grossesse. J’ai entre autres raconté mes rages de bouffe. Un jour, ça m’avait pris dans mon auto, alors que je sortais du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Je voulais manger des crottes au fromage! C’était une rage d’une rare intensité! Je me souviens aussi qu’avant même de concevoir, je voulais tellement tomber enceinte que j’achetais des tests de grossesse de différentes compagnies pour vérifier chaque mois si ça y était. J’ai dû dépenser 250 $ en tests...»

«Du coeur au ventre: Histoires de grossesse racontées par...» de Nathalie Lauzon, publié aux Éditions Québec Amérique, est en magasin. Sophie Grégoire Trudeau en signe la préface.

Isabelle Maréchal : de beaux récits de naissance

«J’ai eu un coup de coeur pour Nathalie Lauzon, que j’avais déjà reçue à mon émission il y a plusieurs années, a souligné Isabelle Maréchal. Je l’ai encouragée à écrire son livre, car lorsque j’ai eu ma première fille, Audrey, j’aurais aimé lire ce genre de témoignages. Je n’avais jamais raconté mes grossesses ou mes accouchements, sauf à mes filles, qui adorent m’entendre leur raconter le moment où elles sont venues au monde. Je ne sais pas combien de fois j’ai pu leur en faire le récit... Personnellement, je n’avais pas une belle histoire de naissance. Lorsque ma mère m’a raconté la mienne, ça semblait vraiment pénible. C’était l’enfer! J’ai grandi en me disant que je lui avais fait souffrir le martyre. Les belles histoires de naissance de mes filles sont les plus beaux moments de ma vie. C’est aussi un témoignage d’amour pour Audrey, 21 ans, et Laura, 14 ans. Aux mères en devenir, je conseille de suivre leur instinct: nous sommes meilleures que nous le pensons. Mes filles ont vraiment fait de moi une meilleure personne et elles continuent de le faire.»

Marci Pilote: un enfant de 19 ans

«J’aime beaucoup Nathalie et je trouve important de raconter comment on se situait en tant qu’être humain à cette période de notre vie. J’ai voulu témoigner de ce qu’un enfant avait changé dans ma vie. Au-delà de tous les clichés, chaque personne a un parcours unique par rapport à la maternité. Quand j’ai eu Adèle, j’avais 19 ans et je connaissais son père depuis quatre mois à peine. Je ne savais pas du tout dans quoi je m’embarquais. J’étais totalement naïve! Je m’en suis voulu d’être aussi naïve et mal préparée. J’ai eu ma fille il y a 30 ans; les livres sur la maternité n’existaient pas. Je me sentais plutôt seule dans ma situation. Je dis souvent à ma fille, qui a eu son bébé à 28 ans, à quel point elle est chanceuse d’avoir un réseau virtuel.»