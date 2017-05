Luc Plamondon: l’humilité d’un génie

Après Beau Dommage et Charlebois, les chansons de Luc Plamondon seront au centre de «Stone», le spectacle du Cirque du Soleil qui sera présenté cet été à l’Amphithéâtre Cogego de Trois-Rivières. Le célèbre parolier nous parle de sa réaction face aux nombreux hommages qui lui sont rendus et de ses projets.

Pour la première fois de sa vie, Luc Plamondon a donné son accord pour la création d’un spectacle avec ses chansons, sans tout contrôler.

«J’ai beaucoup aimé les deux qu’ils ont faits, avec Beau Dommage et Charlebois. Je leur ai donc laissé carte blanche. De toute façon, j’aurais eu du mal à trouver du temps. Je suis habituellement un control freak. J’aime me mêler de tout, mais là, je les laisse aller parce qu’ils sont très talentueux. Ce sont des gens qui savent ce qu’ils font.»

Le terme «hommage» dérange d’ailleurs Plamondon, qui souhaite surtout mettre l’accent sur la créativité de l’équipe derrière le spectacle.

«C’est un vrai show du Cirque du Soleil avec des techniques nouvelles, des images de synthèse et, surtout, un mélange de chants, de chorégraphies et de numéros de cirque. Ils ont un fil conducteur et une histoire qu’ils veulent raconter à travers une quinzaine de chansons qu’ils ont choisies. J’ai appris que la première chanson du spectacle sera «Le parc Belmont».

On entendra aussi «Le monde est stone» et «Le blues du businessman», mais il y aura seulement quatre chansons de «Starmania».»

L’histoire du spectacle sera totalement ancrée dans l’univers de Plamondon. Au coeur d’un univers baroque évoquant le mythique parc Belmont, une chanteuse automate va chercher sa voix. Reine de cet étrange parc peuplé de personnages intemporels et ludiques, elle va s’humaniser à travers différents tableaux musicaux, dans lesquels se succéderont différentes voix féminines, jusqu’à ce qu’elle trouve sa propre voix.

«C’est intéressant, car on va entendre 15 voix différentes, et la dernière va enfin être la voix de la chanteuse automate.»

Traverser le temps

Depuis quelques années, plusieurs spectacles mettant en valeur les chansons de Luc Plamondon ont été mis en scène, ce qui flatte beaucoup le parolier.

«Ça me touche beaucoup que mes chansons aient survécu autant de temps et, en plus, qu’il y en ait autant qui soient restées dans la mémoire des gens. On pourrait créer au moins 5 spectacles différents avec 15 ou 20 chansons de mon répertoire. Différents thèmes peuvent aussi être exploités, on peut faire toutes sortes de choses et de mixes.»

Le dernier spectacle en date, «Plamondon», créé par Gregory Charles, a malheureusement eu une fin prématurée. «Ça devait durer des années, mais le problème est que Gregory a perdu son théâtre, son Qube. C’était un show conçu pour être fait dans cet endroit, selon une formule cabaret, avec des chansons qui changeaient tous les soirs, parce que les gens pouvaient demander celles qu’ils voulaient entendre en achetant leurs billets. C’était un beau concept.»

«Stone» sera présenté du 19 juillet au 19 août, à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

Le retour de ses comédies musicales

Luc Plamondon a confirmé qu’une nouvelle production de «Starmania» allait être présentée à Paris prochainement, pour marquer le 40e anniversaire de la création de cette comédie musicale.

Il y aura également une nouvelle version de «Notre-Dame de Paris», qui sera montée à Montréal pour célébrer le 20e anniversaire de création du spectacle.

Luc Plamondon travaille aussi sur de nouvelles chansons. «D’ici trois ans, je pense revenir avec une nouvelle comédie musicale; je travaille là-dessus depuis trois ans.

Je me suis inspiré des musiques de Schubert et j’écris de nouvelles paroles là-dessus.»

Il travaille aussi sur un album avec Brigitte Boisjoli, qui devrait sortir à l’automne. «Brigitte est une artiste qui ne laisse personne indifférent. Elle mord dans chaque mot, elle livre chaque note avec justesse et intensité. Elle possède une polyvalence très rare.»