«Telle mère, telle fille»: mignon, mais convenu

Juliette Binoche, Lambert Wilson, Catherine Jacob et Camille Cottin se partagent la vedette de cette comédie française.

Marie-Dominique (Juliette Binoche), surnommée Mado, est une quinquagénaire hors de l’ordinaire. Elle est fantasque, irresponsable, n’a aucun revenu et vit chez sa fille, Avril (Camille Cottin) et son gendre, Louis (Michaël Dichter). Avril, que seuls 17 ans séparent de sa mère, materne tout le monde et va même jusqu’à ranger la chambre d’Avril!

Au cours d’un repas de famille qui réunit les parents de Louis, Michel (Philippe Vieux), Irène (Catherine Jacob) et ceux d’Avril, Mado et Marc (Lambert Wilson), chef d’orchestre et père absent, le jeune couple annonce fièrement attendre un enfant. La réaction de Mado est immédiate: elle est contre cette grossesse. Le soir même, elle couche avec Marc, avec qui elle n’a pourtant aucun contact depuis des années, et le prévisible arrive... elle tombe enceinte!

Avril, évidemment, est dans tous ses états, mais Mado ne parvient pas à se résoudre à se faire avorter. La relation entre les deux femmes s’envenime alors au point qu’Avril et Louis déménagent chez les parents de ce dernier.

Comédie facile et sans originalité, «Telle mère, telle fille» a été écrite et réalisée par Noémie Saglio que l’on connaît grâce à «Toute première fois», sorti en 2015. Certains gags, il faut l’avouer, sont gros et on peine à y croire, même avec la meilleure volonté du monde. Le personnage d’Irène, notamment, mère dépressive, est caricatural, comme le comportement de Mado qui fait à sa fille enceinte des crises de jalousie ressemblant à celles d’un enfant de 3 ans. La relation qu’entretient Mado avec Marc n’est pas extrêmement crédible non plus. Cet ancien couple qui s’aime toujours sans se voir et sans se le dire... sauf quand ils attendent un enfant sonne terriblement faux.

Pourtant, on se laisse prendre à certains moments. Le mérite en revient aux acteurs, tous excellents, qu’il s’agisse d’une Juliette Binoche franchement drôle, aux antipodes des rôles dans lesquels nous sommes habitués de la voir, à un Lambert Wilson égal à lui-même, en passant par une Camille Cottin en professionnelle débordée. Par contre, cela ne suffit pas à justifier un déplacement au cinéma.

Note: 2,5 sur 5