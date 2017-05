375 BIXI aux couleurs de Montréal

BIXI a dévoilé, dimanche, 375 vélos édition spéciale anniversaire de Montréal tout droit sortis de l’imaginaire des citoyens.

Pour souligner le 375e de la Ville, BIXI Montréal lançait, l’an dernier, le concours Montréal, BIXI & Moi, invitant les citoyens à personnaliser un vélo selon leur vision de la métropole. Les créations retenues s’ajoutent à la flotte de BIXI et s’intègrent au paysage montréalais, et ce, depuis dimanche.

«BIXI fait partie intégrante de l’image de Montréal. C’était donc tout à fait naturel de souligner d’une manière spéciale [son] anniversaire avec des BIXI à son image», a affirmé Marie Elaine Farley, la présidente de BIXI Montréal, en soulignant que ce projet n’aurait pu être réalisable sans le partenaire majeur de l’organisme, Manuvie.

«Ce que je trouve extraordinaire, c’est que la population s’approprie BIXI», a souligné le maire, Denis Coderre, heureux de la contribution de ses citoyens dans ce projet.

Ce sont plus de 1200 Montréalais qui ont tenté leur chance en soumettant leur vision de Montréal dans le cadre du concours. «Les participants ont fait preuve d’une imagination folle! La quantité et la qualité des créations nous ont donné le tournis», s’est exclamée Catherine Pogonat, porte-parole du lancement qui était également parmi les jurés du concours. Les créateurs avaient comme consigne de représenter leur vision de la ville par n’importe quelle forme d’art.

Le sourire qu’affichaient les gagnants dévoilait leur fierté de contribuer ainsi à la culture montréalaise. «C’est vraiment une belle initiative! Quand j’ai su ça, je me suis carrément jetée sur l’occasion», a affirmé Mathilde Balli, de Montréal complètement cirque, qui a vu son œuvre réalisée. «Ça va être le fun de voir les gens se promener dans la rue avec [mon BIXI]», a-t-elle ajouté. «Il y a plein de belles idées, mais je suis content d’être parmi les seuls à avoir illustré l’hiver», s’est amusé à dire Didier Buisine, un autre gagnant.

Certaines œuvres d’artistes et de personnalités montréalaises se sont taillé une place parmi les 375 BIXI personnalisés aux couleurs de Montréal, notamment Zïlon, artiste peintre multidisciplinaire qui a signé plusieurs murales de Montréal. Pierre Brassard, animateur et comédien, ainsi que plusieurs illustrateurs et autres artistes ont aussi vu leurs œuvres retenues.

Le fabricant des vélos BIXI, PBSC Solutions urbaines, a profité de ce lancement pour offrir à BIXI Montréal son 50 000e vélo fabriqué. À ce jour, des vélos comme BIXI sont disponibles dans une vingtaine de villes sur trois continents.