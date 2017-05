Cher rend hommage à son ex-mari, Gregg Allman

C’est un moment difficile pour Cher. La chanteuse vient de perdre son ex-mari Gregg Allman, dont on a appris la mort hier.

Le couple était marié de 1975 à 1979 et sur Twitter, l’interprète de Believe a tenu à rendre hommage au rockeur du groupe Allman Brothers Band. «J’ai essayé... Il n’y pas de mot» a-t-elle posté avec un émoticône en forme de cœur brisé.

IVE TRIED…

WORDS ARE IMPOSSIBLE GUI GUI💔

FOREVER,

CHOOCH💋 — Cher (@cher) 27 mai 2017

Gregg Allamn, qui est mort dans sa maison de Savannah en Géorgie, a également été honoré par de nombreux musiciens et chanteurs, dont Keith Urban. «J’ai le cœur brisé aujourd’hui en apprenant le décès de ce frère de soul, Gregg Allamn. Bénédictions et paix à toute la famille Allman», a posté le mari de Nicole Kidman.

L’agent de longue date de Gregg Allman, Michael Lehamn lui a aussi rendu un vibrant hommage. «J'ai perdu un ami cher et le monde a perdu un brillant pionnier de la musique, écrit-il. C’était une âme gentille et douce avec le meilleur rire que j’ai entendu. Son amour pour sa famille et les membres de son groupe était passionné, tout comme l'amour qu'il avait pour ses admirateurs extraordinaires. Gregg était un partenaire incroyable et un ami encore meilleur. Il va tous nous manquer.»

Chris Evans, l'acteur de Captain America, a informé ses admirateurs qu'il honorerait la mémoire de Gregg Allamn en rejouant la chanson de Whipping Post tout au long de la journée. «Whipping Post est sur repeat toute la journée aujourd'hui. RIP Gregg Allman. L'un des grands», a posté Chris Evans.

Gregg Allman est décédé à l’âge de 69 ans. Il souffrait de problème de santé depuis des années. En 2007 il avait été diagnostiqué avec une hépatite C qui avait nécessité trois ans après une transplantation du foie.