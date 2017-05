Construction: négociations rompues dans le secteur résidentiel

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), qui représente la partie patronale pour le secteur de la construction résidentielle, a annoncé qu’elle se retirait de la table des négociations dimanche, à la veille du dépôt d’une loi spéciale.

Dans un communiqué, l’APCHQ a affirmé avoir offert de nombreux compromis aux travailleurs de l’industrie de la construction, mais qu’elle ne pouvait pas accéder aux demandes de l’Alliance syndicale.

«Nous avons offert des augmentations salariales supérieures à ce que nous offrions au départ et plus élevées que la hausse du coût de la vie. Malheureusement, cela n’a pas été suffisant pour la partie syndicale et devant ce constat, nous avons choisi de quitter la table de négociation », a expliqué François-William Simard, vice-président Développement stratégique et Communications de l’APCHQ.

L’APCHQ a précisé avoir offert une hausse salariale moyenne de 1,9 % par année sur les quatre prochaines années aux travailleurs du domaine de la construction résidentielle. Des bonifications de remboursement pour différents frais et l’ajout de deux nouvelles primes salariales étaient également prévus dans l’offre finale présentée vendredi soir dernier.

Cette offre demeure sur la table et peut toujours être acceptée par l’Alliance, a précisé l’APCHQ, qui qualifie sa proposition d’«avantageuse pour les travailleurs».

Samedi, la ministre du Travail Dominique Vien a annoncé que les députés de l’Assemblée nationale sont conviés pour 9 h 45, lundi, afin de voter sur une loi spéciale pour forcer le retour au travail des travailleurs de l’industrie de la construction, si les parties ne s’entendent pas d’ici là.

Sans contrat de travail depuis le 30 avril dernier, quelque 175 000 travailleurs sont en grève depuis mercredi dernier.

Une manifestation est prévue devant l'Assemblée nationale lundi matin.