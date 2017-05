De retour aux États-Unis, Trump dénonce les «fausses nouvelles» sur Twitter

Le président Donald Trump, de retour dans une Maison-Blanche en état de crise après de nouvelles révélations sur l'affaire russe, a une nouvelle fois dénoncé les «mensonges» des médias dans des tweets dimanche matin.

M. Trump est rentré samedi soir d'un voyage de 9 jours au Moyen-Orient et en Europe, au moment où la presse américaine a fait de nouvelles révélations sur des contacts entre son gendre Jared Kushner avec la Russie en décembre dernier.

Big win in Montana for Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017

Whenever you see the words 'sources say' in the fake news media, and they don't mention names.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 mai 2017

....it is very possible that those sources don't exist but are made up by fake news writers. #FakeNews is the enemy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017