Deux bambins retrouvés morts dans une voiture laissée en plein soleil

Deux jeunes enfants ont été retrouvés morts vendredi dans le comté de Parker au Texas, après avoir été enfermés dans une voiture laissée au soleil.

Selon les informations données par la police, c’est la mère des enfants, une fillette de deux ans et un garçon de 16 mois, qui les auraient retrouvés dans le véhicule.

Selon la mère, les deux enfants jouaient dans le fond de la maison, quand ils ont soudain disparu. Elle les aurait cherchés dans toute la maison avant de s’aventurer dehors et de faire cette terrible découverte.

Toujours selon la mère des victimes, l’un de ses enfants avait son téléphone portable et ses clefs de voiture. Elle aurait alors cassé la vitre de sa voiture pour accéder à ses enfants, mais trop tard.

Le chef de la police locale, le capitaine Mark Arnett, a confié à CNN : «La question, c’est de savoir si un enfant de 2 ans peut ouvrir une portière de voiture et si un bébé d’un an peut grimper à l’intérieur et s’enfermer.»

Il faisait plus de 35 degrés Celsisus lorsque la mère a appelé les secours.

La police a ajouté que l’enquête n’en était qu’à ses prémisses.