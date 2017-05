Grisaille et pluie prévues au cours des prochains jours pour plusieurs régions

Après un beau dimanche ensoleillé dans plusieurs régions du Québec, un répit bien apprécié après des semaines de pluie et de temps frais, c’est maintenant la grisaille et la pluie qui séviront un peu partout jusqu’au weekend prochain.

Dimanche, à Montréal, le maximum prévu était de 26 degrés avec un minimum de 16 durant la nuit de lundi. Selon Environnement Canada, la journée de lundi devrait être nuageuse avec de la pluie débutant en mi-journée accompagnée de vents de 30 km/h avec des rafales à 50 km/h. Un maximum de 19 degrés est prévu lundi dans la région montréalaise.

Puis, tout le reste de la semaine, excepté jeudi où il devrait y avoir une alternance de soleil et de nuages, des averses ou des possibilités d’averses sont au menu.

Le soleil devrait réapparaître samedi avec quand même quelques nuages.

Le scénario, avec des températures légèrement différentes, est sensiblement le même pour la Montérégie, le Centre-du-Québec, la Mauricie, Lanaudière et l’Estrie.

Plus au nord, dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Québec, par exemple, la journée de dimanche n’a pas vraiment été marquée par un soleil resplendissant et les températures y étaient de plusieurs degrés inférieures à celles de la région montréalaise.

Toutefois, ces régions passeront aussi la semaine sous la pluie et/ou les nuages, samedi inclus.

Dans le Bas du fleuve, il y aura du soleil mêlé de nuages lundi et de la pluie ou possibilité de pluie pour le reste de la semaine. Idem pour la Gaspésie.

Aux Îles-de-la-Madeleine, ce sera du soleil lundi et mardi, et des possibilités d’averses pour les jours suivants, y compris samedi.

À Sept-Îles, sur la Côte-Nord, c’était généralement ensoleillé dimanche et ça devra l’être encore lundi, mais le régime de nuages et de pluie commencera mardi.

À Gatineau, en Outaouais, les averses devraient débuter en matinée ce lundi avec un risque d’orages. Le soleil devrait commencer à réapparaître dans cette région vendredi, avec un plein soleil samedi et un mercure à 23 degrés.