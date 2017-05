Justin Trudeau rend visite aux sinistrés d'Amatrice

Le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu dimanche auprès des sinistrés d'Amatrice, la localité la plus touchée par le séisme qui avait fait près de 300 morts le 24 août 2016, dans le centre de l'Italie.

M. Trudeau a prévu de rester trois jours complets en Italie après le sommet du G7 à Taormina, en Sicile: lundi, il doit rencontrer le pape François et mardi son homologue italien Paolo Gentiloni ainsi que des représentants du monde des affaires.

En chemise et lunettes de soleil, il est arrivé souriant à Amatrice, saluant les habitants et les secouristes, avant d'aller visiter la «zone rouge» qui reste un champ de ruines et se recueillir avec son épouse devant un petit mémorial.

«Je suis ici pour partager avec le peuple d'Amatrice les souffrances du séisme, en un geste de solidarité et d'amitié», a-t-il déclaré. «La communauté italo-canadienne, et toute la population canadienne, avait été très touchée par ce qui s'est passé».

Neuf mois après le séisme qui a quasiment rayé Amatrice de la carte, la reconstruction reste une promesse lointaine et seuls 5% des préfabriqués promis pour reloger temporairement les habitants ont été montés.

Les efforts des autorités ont en effet été entravés par la série d'autres séismes dans la même région en octobre puis en janvier, qui n'ont pas fait de victime, mais ont doublé le nombre de communes à reconstruire et multiplié par 10 le nombre de sinistrés.