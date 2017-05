La police recherche un homme disparu depuis cinq jours

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a sollicité l’aide du public pour retrouver un homme de 68 ans porté disparu depuis mercredi dernier.

Selon le SPVM, Richard Gosselin a quitté sa demeure de l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve vers 18h, mercredi, et n’a pas été revu depuis.

Ses proches ont indiqué aux policiers qu’ils craignent pour sa sécurité puisque l’homme aurait du mal à prendre soin de lui.

M. Gosselin mesure 1,70 m (5’ 7’’), pèse 91 kg (200 livres) et a les cheveux gris et les yeux bruns. Il fréquente régulièrement le métro de Montréal et les restaurants des bannières Tim Hortons et McDonald’s.

Quiconque aperçoit M. Gosselin peut communiquer avec les policiers au 514 393-1133.