Le meneur du groupe des «18 de Toronto» demeure détenu

Fahim Ahmad, le meneur du groupe terroriste des «18 de Toronto», a une fois de plus échoué à obtenir sa libération avant la fin de sa peine de prison.

De passage devant la Commission des libérations conditionnelles vendredi, l’homme condamné à 16 ans de prison en octobre 2010 a été questionné pendant trois heures, avant de voir sa demande rejetée, a rapporté le «Toronto Star».

Fahim Ahmad a été arrêté en juin 2006 lors d’une opération policière au terme de laquelle 18 personnes, 14 adultes et quatre adolescents, ont été interpellés. Du nombre, 11 ont été condamnés pour avoir comploté en vue de commettre une série d’attentats à Toronto, en plus d’avoir prévu d’attaquer des centrales nucléaires, le quartier général de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le parlement d’Ottawa.

En raison du temps déjà passé en prison, Ahmad n’avait plus que sept ans et trois mois de prison à purger au moment de sa condamnation. Il pourra donc recouvrer sa liberté en janvier prochain.

Les commissaires chargés d’évaluer la demande de Fahim Ahmad n’ont pas expliqué pourquoi ils ont choisi de la rejeter.

Ce n’était pas la première fois que le meneur du «groupe des 18» tentait d’obtenir une libération conditionnelle. En 2016, la Commission avait refusé sa demande, invoquant que Fahim Ahmad ne semblait pas mesure la gravité de ses gestes, avait alors rapporté le «Toronto Sun».