Mystérieuse disparition d’un homme de 19 ans à Québec

La police de Québec enquête sur la disparition de Maximilien Frenette, 19 ans, qui n’a pas donné signe de vie depuis vendredi soir au grand étonnement de ses proches.

L’homme a été vu pour la dernière fois à l’intersection du boulevard Charest Est et de la rue de la Couronne vers 3h30 dans la nuit de vendredi à samedi.

Il est injoignable sur son téléphone et inactif sur les réseaux sociaux depuis ce temps, alors que «ce n’est pas dans ses habitudes», mentionne Pierre Poirier, du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Toutes les hypothèses sont pour le moment considérées, incluant un malaise ou un enlèvement.

«La famille craint qu’il puisse lui être arrivé quelque chose», indique M. Poirier. Les collègues de travail de M. Frenette ainsi que ses amis sont également sans nouvelles de lui.

Le jeune homme se déplace généralement en planche à roulettes de style longboard et pourrait avoir circulé une piste cyclable entre son domicile de Charlesbourg et le quartier Saint-Roch.

L’homme mesure 1,70 m (5 pi 6 po) et pèse environ 64 kg (141 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns et serait vêtu d’une chemise et d’un pantalon noir. Il porte un manteau de cuir bourgogne.

Toute information peut être transmise aux autorités en signalant le 9-1-1 ou en composant le 418-641-2447.