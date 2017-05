Nicole Kidman reçoit le prix spécial du 70e anniversaire de Cannes

Le jury a remis un prix spécial «du 70e anniversaire du Festival de Cannes» à l'actrice australienne Nicole Kidman, à l'affiche de deux films en compétition, «Les Proies» de Sofia Coppola et «Mise à mort du cerf sacré» du Grec Yorgos Lanthimos.

«Je t'aime, merci beaucoup, et j'espère à très très bientôt», a déclaré l'actrice américaine, déjà repartie de Cannes, par message vidéo, après l'annonce de son prix. Ce prix, créé spécialement pour cette édition à l'initiative du jury présidé par Pedro Almodovar, lui a été remis par le plus sexy des jurés: la vedette américaine Will Smith.

À 49 ans, Nicole Kidman était omniprésente sur les marches pour cette édition anniversaire du festival, avec trois films et une série en sélection officielle, dont deux longs-métrages en compétition.

L'actrice australienne, qui dans sa carrière passe des superproductions aux films indépendants, était notamment à l'affiche des «Proies» de Sofia Coppola, aux côtés de Colin Farrell, Elle Fanning et Kirsten Dunst. Sofia Coppola a reçu le prix de la mise en scène pour ce film, l'histoire d'un soldat nordiste hébergé dans un pensionnat de jeunes filles pendant la Guerre de Sécession.

Kidman était également à l'affiche, à nouveau aux côtés de Colin Farrell, du drame fantastique «Mise à mort du cerf sacré» du cinéaste grec radical Yorgos Lanthimos, qui a remporté le prix du scénario.

Hors compétition, cette grande rousse ou blonde, c'est selon, au teint de porcelaine est également sur la Croisette pour «How to talk to girls at parties» de l'Américain John Cameron Mitchell, avec Elle Fanning, dans lequel de jeunes amatrices de punk rencontrent des extraterrestres dans le Londres des années 70.

Enfin, elle joue dans la saison 2 de «Top of the Lake» de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, montrée en séance spéciale.

Nicole Kidman a déjà reçu trois Golden Globes, et été oscarisée en 2003 pour son rôle de Virginia Woolf dans «The Hours» de Stephen Daldry.