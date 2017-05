18 personnalités décorées de l’Ordre des arts et des lettres

Yvon Deschamps, Diane Dufresne, Denise Filiatrault, Lorraine Pintal, Roger Frappier, Win Butler et Régine Chassagne (Arcade Fire) sont quelques-unes des 18 personnalités à avoir été décorées de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, lundi, lors de la cérémonie de remise des insignes à la Société des Arts Technologiques (SAT).

Chaque année, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) souligne l’engagement et le dévouement de ses lauréats, qui contribuent au rayonnement culturel. Au nombre de ses ambassadeurs cette année, on compte aussi maestro Kent Nagano, le poète Jacques Brault, le designer Michel Dallaire, l’artiste René Dérouin, les mécènes Phoebe Greenberg et Pierre Lassonde, le bédéiste Michel Rabagliati, le pianiste Charles Richard-Hamelin, l’auteur-compositeur-interprète Florent Vollant, le danseur Vincent Warren ainsi que l’actrice et auteur Kim Yaroshevskaya.