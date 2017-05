Andrew Scheer appelle à l’unité de son parti

Andrew Scheer est entré pour la première fois à la Chambre des communes en tant que chef du Parti conservateur du Canada lundi. Il a notamment appelé à l’unité de son parti et a critiqué la gestion des finances publiques du gouvernement Trudeau.

Le chef de 38 ans, élu samedi après 13 tours, a salué son rival Maxime Bernier lors de son premier discours au caucus. Après une course de plus d’un an qui a opposé 13 candidats, l’unité est sa priorité.

«Ta campagne audacieuse a rallumé les passions des conservateurs», a-t-il souligné sous les applaudissements des députés.

Lors de sa première intervention aux communes, M. Scheer a affirmé que le gouvernement actuel malmène les finances publiques de la même manière que dans les années 70.

Un chef peu connu au Québec

Andrew Scheer a admis en entrevue à TVA Nouvelles qu’une victoire du PCC aux prochaines élections dans deux ans passe par le Québec, une province où il est toujours peu connu.

«Je veux créer liens très forts entre le Parti conservateur et le peuple du Québec, a-t-il affirmé. J’ai visité beaucoup de régions durant la campagne et j’ai reçu beaucoup d’appuis des membres du Québec.»

Les députés conservateurs québécois ne sont pas inquiets. «Il y a deux ans, personne ne connaissait Rona Ambrose et aujourd’hui tout le monde l’aime au Québec, a dit le député conservateur Gérard Deltell. Andrew Scheer va se faire connaître au Québec.»

Attaqué sur la question de l’avortement

Andrew Scheer a été critiqué par l’opposition sur sa position pro-vie. Les conservateurs assurent toutefois que le sujet est clos et que cette position de leur chef reste personnelle.

«Je n’ouvrirai pas des enjeux qui divisent notre caucus, a dit Andrew Scheer. Un rôle très important du chef est de maintenir l’unité en trouvant le terrain commun.»

Le sujet pourrait revenir sur le tapis lors du congrès conservateur qui aura lieu à Halifax l’an prochain.