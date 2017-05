Après une soirée alcoolisée, un Australien découvre un égoportrait pris par des policiers

Comme dans le scénario de «Lendemain de veille», un Australien a découvert un drôle d’égoportrait dans son téléphone, après une soirée arrosée.

Trop alcoolisé pour rentrer chez lui par ses propres moyens, un Australien de Tasmanie s’est rendu compte en se réveillant dans son lit que c’était des policiers qui l’avaient ramené.

Il a découvert dans son téléphone un selfie pris par les policiers: sur la photo, on voit le jeune homme allongé sous les draps, mais encore conscient pour prendre la pose, ainsi que les deux policiers l’ayant aidé.

Amusé par cette découverte, le jeune homme a posté la photo sur Facebook avec la légende : «Je parcourais les photos dans mon téléphone quand j’ai découvert que ces petits connards (expression utilisée en Australie de façon affectueuse) ont fait de sacrés selfies après avoir ramené mes fesses d’alcoolique chez moi ! Légendaire !»

Cette photo de soirée est rapidement devenue virale, à tel point que la police de Tasmanie l’a reprise pour en faire un message de prévention.

Et non, il n’est pas habituel que la police ramène des gens bourrés jusque chez eux.

On apprend en fait que c’est une compagnie de taxis qui a demandé de l’aide aux policiers pour ramener le fêtard chez lui. Les policiers se sont alors rendus sur place, on trouvé son adresse, l’ont ramené chez lui et ont attendu qu’un ami puisse venir prendre soin de lui.

S’ils ont pris le fameux égoportrait, c’était surtout pour que le jeune Australien se rappelle comment il était rentré chez lui.

Réfléchissez en avance à la manière dont vous allez rentrer à la maison, avant d’aller boire un verre. Ainsi, il n’y aura aucun risque pour vous, pour votre famille et vos amis, ou pour les autres personnes sur la route», rappelle la police.