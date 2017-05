Délit de fuite mortel sur un bambin: le conducteur aurait pu ne pas s’en apercevoir

Un bambin de seulement 2 ans a été happé à mort samedi matin sur la rue Rabelais, à Saint-Constant. Il a échappé à la surveillance de ses parents, vers 9h. Il a été découvert sans vie peu après. Il a été happé de toute évidence par un véhicule.

Deux jours plus tard, aucune arrestation n’a été effectuée. Jean-François Guérin, animateur du 9 Heures à LCN s’est entretenu avec Pierre Bellamare, reconstitutionniste en scène d’accident.

Q: Quelles sont les chances qu’un automobiliste n’ait pas réalisé qu’il venait de frapper un petit garçon de deux ans?

R: Elles sont relativement grandes. Parce qu’on n’a pas d’élément ici qui nous permet d’identifier quoi que ce soit au niveau du véhicule. On a un petit enfant qui a une masse de quelques kilos seulement versus un véhicule qui a au moins 1100 kilos si c’est une automobile.

Q: Parce que plus le véhicule est gros, plus grandes sont les chances que le conducteur ne s’en soit pas aperçu.

R: Dans les délits de fuite mortels, on voit souvent que le corps de l’individu a frappé sur le capot, éventuellement la tête dans le pare-brise. On a des marques évidentes qui nous laissent croire que le conducteur sait ce qui s’est passé. Dans le cas d’un enfant : le conducteur du véhicule aurait pu rouler dessus, et ne pas nécessairements’en apercevoir si le petit n’est pas passé sous un pneu.

Q: Quel est l’élément qui manque à l’heure actuelle pour aider l’enquête?

R: On n’a pas l’arme du crime : le véhicule. Parce qu’on a une scène de crime ici. On parle d’un véhicule de couleur noire, mais je viens de faire une quinzaine de kilomètres pour venir ici, et des véhicules de couleur noire, j’en ai vu des centaines peut-être.

Q: Les policiers vont se concentrer sur les véhicules du secteur? On est dans un quartier résidentiel. Si on n’a pas de la famille ou des amis dans le secteur, on n’a pas d’affaire là.

R: Très bon point. Il y a quelqu’un dans cet environnement-là, qui est passé là à ce moment-là et qui est vraisemblablement vient du coin. Il y a peut-être des marques, éléments au sol, des pièces, des petits débris qui vont faire en sorte qu’on va pouvoir retrouver une marque, un modèle.

Q: Des caméras de surveillance pourraient aider à vérifier les allées et venues dans le secteur.

R: Si il y a des résidences, ou des commerces qui ont des caméras dans le secteur.Ou encore avec des témoins ça reste une piste pour le véhicule. La première chose qu’il faut trouver dans le moment c’est le véhicule. Le corps de l’enfant aussi peut nous donner des indices sur sa position lors de l’impact. S’il était debout, les blessures ne sont pas au même endroit. Ça va déjà au moins nous donner ces détails, et après ça nous permet de le relier au véhicule.

«Si la personne nous écoute présentement elle aurait grand avantage à se présenter d’elle-même aux policiers pour la suite des choses», conclut Pierre Bellemare.