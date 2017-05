Des accusations de fraude contre la fille de Luis Miranda

Une ancienne directrice générale d’un organisme à but non lucratif de l’est de Montréal, Mélanie Miranda, fait face à des accusations de fraude et de vol de plus de 5000$.

Mme Miranda est la fille du maire de l’arrondissement d’Anjou, Luis Miranda.

Elle est soupçonnée d’avoir détourné des fonds à des fins personnelles entre mars 2014 et janvier 2015 alors qu’elle était à l’emploi de l’organisme Le Carrousel du p’tit monde d’Anjou.

Mélanie Miranda doit comparaître le 9 août au palais de justice de Montréal.

L’enquête dans ce dossier a été menée par l’Escouade de protection de l’intégrité municipale de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).