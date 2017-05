Des ouvriers déjà de retour au travail à Trois-Rivières

Des ouvriers n'ont pas attendu l'entrée en vigueur de la loi spéciale pour reprendre le travail.

Des chantiers résidentiels étaient en activité aujourd'hui à Trois-Rivières. Pour plusieurs le temps presse parce que les habitations doivent être livrées sous peu.

C'est le cas pour un immeuble de 12 unités que doivent intégrer les futurs occupants dès jeudi.

«La loi spéciale on l'attendait. C'est sûr que ça va nous donner un coup de main. On va pouvoir travailler la conscience plus tranquille», relate Patrick Brouillard de Construction CDL qui a la responsabilité de livrer le bâtiment en temps requis.

Le travail se poursuit aussi dans un immeuble locatif du District 55 de Trois-Rivières attendu pour le premier juillet.

«Sur une base volontaire bien sûr, certains travailleurs et sous-traitants ont décidé de continuer les travaux quand même», indique David Paris du groupe Habitations Paris.

L'APCHQ observe que les délais de livraison représentent une des importantes conséquences du conflit. Beaucoup de clients ont fait part de leur crainte de ne pas pouvoir emménager comme prévu.

«C'est important de discuter avec son entrepreneur pour voir quel sera l'impact, comment on peut récupérer le retard qui a été pris», explique François William Simard le porte-parole de l'APCHQ.