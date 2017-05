Djanick Michaud devient le 4e candidat à la mairie de Rimouski

Un quatrième candidat s’est lancé dans la course à la mairie de Rimouski. Il s'agit de Djanick Michaud qui était, jusqu'à vendredi dernier, l'attaché de presse du député fédéral Guy Caron.

Avec le slogan «Choisissons notre avenir», Djanick Michaud fera campagne sous le thème de la démocratie.

Il se positionne contre le projet de loi 122 qui abolirait les référendums au niveau municipal.

«Ça va à l’encontre de tous les principes de la démocratie. Parce que les gens peuvent s’exprimer et peuvent réellement avoir un pouvoir dans ce monde. Le projet de loi 122 vise à donner plus de pouvoir aux municipalités en restreignant le pouvoir des citoyens. C’est contre-démocratique», s’est indigné M. Michaud.

Dans le même ordre d’idées, il souhaite créer des conseils de quartier, à la manière de Jean-Paul L’Allier à l’époque.

Il mise aussi sur la transparence, notamment en mettant sur pied un comité de vigie qui s’assurerait d’une totale impartialité dans l’octroi de contrats. Rappelons que les municipalités peuvent maintenant accorder des contrats de gré à gré, pour des montants inférieurs à 100 000$.

Il veut aussi revoir la performance de certains projets, en ne se basant pas exclusivement sur la création d'emplois.

«La rentabilité, il ne faut pas la voir sur le plan strictement économique. Il faut la voir sur l’ensemble de la plateforme économique et sociale. La rentabilité c’est : "est-ce que ça sert réellement le plus de monde possible? Est-ce que ça a l’apport et l’impact économique qu’on aimerait avoir?"» a-t-il souligné.