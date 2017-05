EXCLUSIF | Des villes veulent se doter d’une norme anticorruption

Des municipalités du Québec veulent se doter d’une norme internationale pour lutter contre la corruption. Les maires de Saint-Calixte et Saint-Colomban dans les Laurentides ont amorcé leur processus de certification de la norme Systèmes de management anticorruption.

C’est l’ancien enquêteur de l’UPAC, Annie Trudel, qui a mis au jour les mauvaises pratiques de gestion au ministère des Transports qui aide ces villes à adopter de bonnes pratiques de gestions.

«Quand on implante ce genre de truc-là, il faut que ça fasse mal. Ça ne se fait pas si facilement que ça, on n’achète pas une certification», souligne Annie Trudel.

«Ces mesures-là obligent les entreprises ou les organisations à créer de l'indépendance, créer de la transparence, une réédition de compte, considérer tous les signalements, les enquêter et, assurer un suivi», ajoute-t-elle en entrevue à TVA Nouvelles.

Long processus d'implantation

Les condamnations de maires Gilles Vaillancourt de Laval à six ans de prison pour fraude et de Michael Applebaum de Montréal à un an pour corruption ont fait mal au monde municipal.

«On voit le cynisme par rapport aux élus et je pense que ça n'a pas de bon sens», souligne le maire de Saint-Calixte, Louis-Charles Thouin.

«Il y a des villes qui se questionnent sur la façon de combattre la corruption, si elle existe. Comme tous les maires, je suis convaincu qu'il n'y en a pas à Saint-Colomban, mais on va se donner des mesures pour encadrer ça davantage», ajoute le maire de Saint-Colomban, Jean Dumais, lui aussi engagé dans le processus d’obtention de la certification.

Donner l’exemple

Les maires soulignent qu’ils n’ont pas les moyens comme Montréal et Saint-Jérôme de se payer un inspecteur général à plein temps.

«On est 16 000 citoyens, un budget de 16 millions, je pense que chaque cent, chaque piastre qui est dépensée doit aller à la bonne place», insiste le maire de Saint-Colomban.

«C'est comme un cancer, on n'a pas besoin d'attendre de l'avoir pour faire faire des traitements de chimio, je pense qu'on peut prévenir ça», ajoute son collègue de Saint-Calixte. Cette norme ISO est reconnue à travers 163 pays. Des géants comme Microsoft et Walmart sont en processus pour l’obtenir.

«C'est un standard qui décrit les procédures à mettre en place pour prévenir et détecter la corruption dans les organisations», souligne Me Jean-Pierre Méan de Système de management anticorruption ISO 37001, l’un des avocats impliqués dans la mise en place de la norme.

«Au provincial, il y a des entités qui n'arriveraient pas à se certifier ISO, parce qu'elles n'ont pas du tout les bonnes pratiques», ajoute sa collègue Annie Trudel qui avait reçu le mandat de l’ancien ministre des Transports Robert Poëti d’analyser les pratiques au MTQ.

Les maires de Saint-Calixte et Saint-Colomban invitent leurs collègues des autres municipalités à se doter de cette norme qui vise, disent-ils, à redonner confiance aux citoyens. Les premières certifications québécoises devraient être délivrées l’automne prochain.