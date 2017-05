EXCLUSIF | Vos médecins fichés par les pharmaceutiques

Des milliers de médecins québécois sont fichés, souvent sans le savoir, par les compagnies pharmaceutiques qui paient le gros prix pour obtenir une foule d’informations confidentielles sur les médicaments qu’ils prescrivent.

Notre Bureau d’enquête a mis la main sur des listes, dont une contenant plus de 7000 noms de médecins, utilisées par les fabricants de médicaments pour inciter les médecins à prescrire à leurs patients davantage de leurs produits.

Formations payées et repas au restaurant: ces pharmaceutiques n'hésitent pas à dépenser pour tenter de convaincre les professionnels de la santé.

La pratique est controversée: Plusieurs médecins joints par notre Bureau d’enquête ignoraient qu'ils étaient ainsi fichés. La Commission d’accès à l’information du Québec juge d’ailleurs que la transmission de certains renseignements va trop loin.

Ces données proviennent d’une compagnie dont le siège social est aux États-Unis, QuintilesIMS. Celle-ci les collecte à partir des prescriptions remplies dans les pharmacies partout au Québec.

Listes secrètes

Ces listes fournies aux représentants des compagnies pharmaceutiques doivent rester secrètes. Elles valent leur pesant d’or, selon nos sources, même si on ignore à quel tarif exact elles sont vendues. Même les médecins qui y figurent ne peuvent les consulter, à moins que ce soit pour voir leurs propres données.

«Je suis vraiment étonné», a laissé tomber le Dr Steve Breton, de Thetford Mines, qui figure sur une liste obtenue par notre Bureau d’enquête. «Je n’avais aucune idée qu’ils avaient ce genre d’information.»

Sa collègue de Varennes, Dr Lucie Dauphinais, se doutait que les compagnies avaient des données sur ses prescriptions, mais pas aussi précises. «Je ne suis pas contente de savoir ça, ça m’agace.»

Les compagnies pharmaceutiques créent aussi leurs propres listes de médecins à partir des données d’IMS Brogan, récemment rebaptisée QuintilesIMS. «Un représentant doit cibler entre 20 et 30 top prescripteurs et les visiter plusieurs fois dans l’année», dit une source.

Profilage de médecins

On les profile même selon qu’ils adoptent rapidement ou non un nouveau médicament.

IMS avait obtenu l’autorisation pour collecter ces données en 2002, à condition que les médecins ne puissent être ciblés. Mais 15 ans plus tard, le ciblage est devenu possible et le président du Collège des médecins juge que c’est inacceptable.

Le Dr Charles Bernard s’inquiète des pressions qui pourraient être faites sur ceux qui prescrivent moins. «Cibler un individu parce qu’il ne prescrit pas assez de corticostéroïdes, c’est inacceptable.»

Dans son documentaire Québec sur ordonnance sorti en 2007, Paul Arcand avait questionné le ministre Philippe Couillard, alors ministre de la Santé, sur les fameuses listes IMS. Dix ans plus tard, le gouvernement n’est pas intervenu pour encadrer davantage ces pratiques et les méthodes de ciblage se sont raffinées.

Environ 10 % des médecins ont demandé que leur nom ou leur profil de prescription soit retiré des données d’IMS, comme leur permet la loi.

---

Tous les moyens sont bons

Les compagnies pharmaceutiques rivalisent d’imagination pour tenter de convaincre les médecins de prescrire leurs produits. En voici quelques exemples.

Dîner conférence

Le représentant d’une pharmaceutique va rencontrer les médecins d’une clinique et leur paye le traiteur. Certaines cliniques reçoivent ce genre de lunch plusieurs fois par années.

C’est le cas du Centre médical Fontainebleau à Blainville. Il y a quelques semaines, nous avons photographié un livreur du traiteur Chez Bernard apporter plusieurs repas.

JdeM

La direction de la clinique a refusé de répondre à nos questions.

Dans certains cas, la clinique peut aussi facturer quelques centaines de dollars au représentant pharmaceutique, pour des frais de location de salle.

Formations au restaurant

Le représentant d’une compagnie pharmaceutique identifie des médecins qui prescrivent souvent leur produit et leur offre de faire une formation à des collègues.

La formation ne porte pas exclusivement sur leur produit, mais le représentant est sur place. Un médecin peut recevoir 500 $ pour une telle présentation. La compagnie pharmaceutique va aussi payer le souper si la présentation se fait au restaurant. Depuis quelques années, un certain nombre de représentants limitent le nombre de verres de vins payés aux médecins lors de ces soupers.

Cette mesure fait suite aux scandales des cadeaux offerts aux professionnels au tournant des années 2000. Certaines compagnies pharmaceutiques ont également retiré l’organisation des formations médicales continues au service des ventes pour la transférer à la direction médicale.

Visite web

Une nouvelle tendance a commencé à surgir pour les représentants pharmaceutiques qui font des rencontres virtuelles avec les médecins. La compagnie IMS commercialise notamment l’outil Kadridge, une sorte de Skype pour médecins.

Il arrive également que le repas soit payé et livré au bureau du médecin pour qu’il le mange durant la présentation virtuelle.

---

Une quantité considérable de données

La quantité et la précision des données obtenues par notre Bureau d’enquête est d’ailleurs impressionnante. Sur une liste, on retrouve le nom de plus de 7000 médecins de famille et le nombre de vaporisateurs nasaux qu’ils prescrivent.

On y apprend par exemple qu’en 2012, le Dr Steve Breton a prescrit à 238 reprises du Nasonex, utilisé entre autre pour traiter les allergies. Sur une autre liste plus récente, les médecins sont fichés selon qu’ils prescrivent rapidement ou non un nouveau produit (innovator, early adopter, late majority).

---

Comment ça marche

1. En 2002, le gouvernement du Québec a modifié la loi pour permettre à l’entreprise IMS Health de collecter des informations sur les prescriptions. Cette autorisation a été accordée pour avoir des données plus précises sur la consommation de médicament au Québec. Ces données devaient servir au gouvernement ou aux universités à des fins d’études, ainsi qu’aux compagnies pharmaceutiques pour avoir un portrait global des ventes.

2. Les infos des prescriptions sont d’abord entrées dans le système informatique du pharmacien. Ces données sont ensuite centralisées chez un gestionnaire de logiciel, soit à la bannière ou franchise à laquelle le pharmacien appartient (Jean Coutu, Familiprix, etc). Ces gestionnaires (aussi appelés intermédiaires) traitent les données informatisées au nom de la pharmacie.

3. IMS a conclu des ententes avec ces intermédiaires pour qu’ils lui transmettent certaines informations comme le numéro d’identification des médecins, sa spécialité, les médicaments prescrits, les renouvellements, etc.

4. IMS traite les données reçues. Selon la Commission d’accès à l’information, elle doit garantir la confidentialité des informations qu’elle détient. Elle doit transmettre les données par regroupements de plus de 30 médecins (au minimum), ce qui ne devrait pas permettre d’identifier un acte professionnel spécifique.

5. Selon notre enquête, des listes contenant le nom des médecins sont toutefois revendues à des compagnies pharmaceutiques qui les utilisent pour faire la liste des médecins qui prescrivent leurs produits ou celui de leurs concurrents. Les représentants pharmaceutiques peuvent ainsi cibler les plus hauts prescripteurs et tenter de les influencer. Environ le tiers des médecins québécois acceptent les visites des représentants.