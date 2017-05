Frappée par un cancer inconnu à 2 ans

Cinq jours avant Noël 2016, la vie d’une famille de quatre enfants de Québec a basculé quand les parents ont appris que l’une de leurs jumelles était atteinte d’un sarcome non connu. Loin d’être génétique, la maladie est plutôt le résultat d’un «accident dans le ciel».

«Je me souviendrai toujours du jour où on nous a annoncé ça», confie avec émotion Michel Beaulé, le père de Jade, âgée de 2 ans. «On était dans une petite chambre avec un rideau. Après que les médecins nous eurent dit ça, ils sont partis. On s’est sentis seuls pas à peu près.»

