La grève a presque mis le projet du Stade municipal en péril

Le maire de Québec est heureux d’un dénouement prochain de la grève dans la construction avec l’adoption d’une loi spéciale, mais déplore les contrecoups, entre autres sur le chantier du Stade municipal.

«On est heureux de ça. On aurait attendu trois autres semaines et, visiblement, il n’y aurait pas eu de changement dans les négociations. Les parties s’attendaient à ça, tant la partie syndicale que la partie patronale», a commenté Régis Labeaume lundi matin, quelques minutes avant le dépôt d’une loi spéciale à l’Assemblée nationale pour forcer le retour au travail.

La Ville de Québec voyait 70 de ses projets bloqués au cours des prochains jours.

«À 900 projets dans une saison, on n’a pas de temps à perdre. C’est 320 millions $. Les routes, on ne peut pas faire ça en hiver.» M. Labeaume s’est réjoui que la Ville soit en mesure de rattraper le temps perdu.

Le maire a cependant déploré que l’arrêt de travail ait nui au chantier du Stade municipal, dont la gestion a été confiée à l’organisme à but non lucratif Complexe Baseball Victoria.

«Ils ont déjà perdu de l’argent. La saison va commencer plus tard. On discute avec eux autres, mais c’est compliqué. [...] Le projet est quasiment en péril à cause de ça.»