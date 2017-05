La loi spéciale n'est qu'«un pansement sur le problème»

C’est un peu la chronique d’une loi spéciale annoncée. Sans surprise, le gouvernement Couillard a déposé sa pièce législative pour mettre fin à la grève dans la construction.

Des milliers de travailleurs de l’industrie en ont donc profité pour aller exprimer leur mécontentement à l’endroit des élus, cet après-midi à l’Assemblée nationale, dans une atmosphère tendue.

«Ce n’est qu’un pansement sur un problème qu’il faudra régler, lance le chroniqueur politique de «La Joute» Bernard Drainville. J’en ai ras le pompon. Ça ne marche pas, il est temps de régler ce problème-là en profondeur.»

Son collègue Luc Lavoie est également d’avis qu’«il faut revoir ce régime de négociation, qui a quelque chose de vicié, comme le disait Philippe Couillard. Ce n’est pas bon, c’est une semaine de perdue, c’est tout ce que ça a donné», ajoutant que «c’est presque impossible de s’y retrouver dans une telle cacophonie de structures. On ne peut pas se permettre ça.»

La manière de négocier avec l’industrie dans sa totalité est à l’origine du problème, suggère l’animateur de «La Joute», Paul Larocque, ce qui crée une espèce de «cartel».

«Ce sont des métiers qui ne sont pas exactement les mêmes, renchérit Luc Lavoie. Je sais qu’il y a des gens de la construction qui vont dire que j’ai complètement tort. Mais cette façon de diviser les quatre morceaux fait qu’on ne trouve jamais un terrain d’entente, plaide-t-il en approuvant l’analyse du premier ministre selon laquelle les parties syndicale et patronale finissent par conclure que le gouvernement va intervenir et que tout sera ainsi réglé.»

Bernard Drainville relève quant à lui les propos du représentant des constructeurs dans le domaine résidentiel, «qui a dit: "construire une résidence et construire La Romaine, c’est pas la même chose"».

«Sans être un expert en la matière, je pense que si on changeait les dates d’expiration (des conventions collectives) des différents secteurs, pour éviter justement que la gang qui travaille dans l’industriel négocie en même temps que ceux qui travaillent dans le résidentiel, je pense que ça rééquilibrerait le rapport de force, explique-t-il. Et je pense qu’on risquerait moins de se retrouver avec un secteur, dans ce cas-ci l’industriel, qui prend en otage tous les autres secteurs, comme ça s’est passé cette fois-ci.

«Un petit côté snoro»

Même si le projet de loi ne mettra pas un terme à la négociation, comme l'a rappelé le premier ministre Couillard, Bernard Drainville estime tout de même que la loi spéciale comporte d’intéressantes subtilités, un «petit côté snoro», dit-il, et dont l’effet sera de mettre un peu de pression sur les deux parties.

«C'est-à-dire qu’ils ont jusqu’à la fin octobre pour s’entendre. S’ils se rendent là, il va y avoir un rapport de médiation et là où il y a entente, ça devient la nouvelle convention collective, mais là où il n’y a pas entente, l’actuelle convention est reconduite jusqu’en 2021, sauf ce que le gouvernement va décider d’envoyer à l’arbitrage.

«Ce que fait le gouvernement, c’est de créer une incertitude, avance-t-il. Il dit au patron et au syndicat, négociez comme du monde et organisez-vous pour vous entendre parce que vous ne pouvez pas deviner d’avance ce qu’on va envoyer en arbitrage et ce qu’on va reconduire automatiquement.

Des médiateurs présents à la table de négociation pourront dire à la ministre du Travail, Dominique Vien, qui, le cas échéant, a négocié de mauvaise foi, poursuit l’ancien député péquiste, et lui suggérer aussi de les «envoyer en arbitrage». «Une belle astuce», reconnaît Luc Lavoie.

Dans ces conditions, tant pour les dirigeants syndicaux que patronaux, vaut sans doute mieux redoubler d’ardeur pour parvenir à une entente et «arrêter de taponner».

Voyez un extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus