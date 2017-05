La population consultée sur le réaménagement de la voie ferrée

La consultation publique du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur le réaménagement de la voie ferrée traversant le centre-ville de Lac-Mégantic commence lundi soir.

La population pourra se faire entendre sur les différentes options proposées, soit le statu quo, un statu quo amélioré ou encore l’un des trois tracés pour une voie de contournement.

L’auteur de l’étude de faisabilité a indiqué que la solution privilégiée serait un tracé de 11,6 km pour contourner le centre-ville au coût de 115 millions $.

Au Centre sportif Mégantic, des personnes ressources éclaireront les citoyens dès 19 h. La séance est également diffusée en direct sur le site web du BAPE.

Au terme de cette consultation publique, le BAPE aura jusqu’au 24 juillet pour remettre son rapport au gouvernement.

La consultation du BAPE arrive près de quatre ans après le déraillement d’un train de la Montreal, Maine and Atlantic Railways dans le centre-ville de Lac-Mégantic suivi d’explosions et d’incendies qui ont fait 47 morts et détruit une quarantaine d'édifices. Aucun changement n’a été apporté depuis.