Le Canada prolonge sa participation à l’opération Artemis

Le gouvernement canadien prolonge de quatre ans sa contribution à la mission de sécurité et de lutte antiterrorisme en mer Rouge, en mer d’Arabie et dans l’océan Indien.

Le Canada participera avec des alliés à l’international à l’opération Artemis, jusqu’en avril 2021.

Il s’agit de s’assurer que les côtes de l’Afrique et du Moyen-Orient soient sécurisées, et d’intercepter des armes et de la drogue pour couper les vivres aux organisations terroristes.

Au plus fort des opérations, 375 militaires canadiens seront déployés.