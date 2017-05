Le corps d’un pompier emporté par la crue des eaux retrouvé après trois semaines

Le corps du chef du service d’incendie de Cache Creek, un petit village situé au cœur de la Colombie-Britannique, a été retrouvé en fin de semaine, trois semaines après qu’il eut été emporté par une rivière en crue.

Porté disparu le 5 mai dernier, le corps de Clayton Cassidy a finalement été retrouvé tard samedi soir. Le pompier et père de trois enfants a été emporté par les flots lors d’inondations, probablement alors qu’il évaluait la situation en pleine nuit à l’est du village.

«C’est dévastateur. C’est une tragédie indescriptible. C’était une si bonne personne», a déploré le maire John Ranta, en qualifiant la découverte du corps de «la plus triste des bonnes nouvelles» lors d’une entrevue avec le Vancouver Sun.

De son côté, Patrick Cassidy, le frère du défunt, a remercié les volontaires et les secouristes qui ont travaillé d’arrache-pied pendant les dernières semaines pour retrouver le pompier qui comptait plus de 30 ans de service. «La famille est heureuse qu’il est été trouvé et qu’on puisse le ramener à la maison», a-t-il confié au Ashcroft Cache Creek Journal.

M. Cassidy laisse dans le deuil ses trois enfants, sept petits-enfants et sa conjointe, Rose.