Le fédéral doublera les dons pour combattre la famine en Afrique

Face à des risques de famine «sans précédent» dans certains pays africains, le gouvernement Trudeau doublera les dons que feront les Canadiens dans les prochaines semaines pour venir en aide aux populations menacées, a-t-il annoncé lundi.

«Plus de 20 millions de personnes dans le nord-est du Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen risquent de mourir de faim en raison de graves sécheresses et de conflits. Le Soudan du Sud est en proie à la famine et, à moins que des mesures immédiates ne soient prises, d’autres pays pourraient sombrer dans une situation similaire. Il s’agit d’une situation sans précédent», peut-on lire dans le communiqué diffusé par le gouvernement fédéral.

Afin de répondre à cette crise, le gouvernement a créé un fonds de secours contre la famine. Pour chaque dollar en don versé par un Canadien dans un organisme de bienfaisance enregistré entre le 17 mars et le 20 juin, le fédéral versera un montant équivalent au fonds de secours.

Les habitants de ces régions «risquent d’être touchés par la famine si nous n’agissons pas maintenant. Les Canadiens ont toujours fait preuve d’une grande compassion lors de crises humanitaires. J’encourage tous les Canadiens [...] Ensemble, nous pouvons contribuer à changer les choses et porter secours aux personnes qui ont besoin d’une aide urgente», a fait valoir Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international.

Les organisations humanitaires, dont Oxfam, ont salué l’annonce.