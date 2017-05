Le prince William aurait aimé que Lady Di connaisse George et Charlotte

Le prince William a donné une interview franche pour le magazine GQ dont il fait la couverture. Il a notamment évoqué le chagrin causé par la perte de sa mère, la princesse Diana, il y a 20 ans.

Dans les pages du magazine britannique, on le découvre chez lui, entouré des siens. La famille est prise en photo décontractée avec William portant un jean, des baskets et un pull, alors que Kate Middleton rit en observant la princesse Charlotte, 2 ans, et le malicieux prince George, 3 ans, en train de jouer avec leur chien Lupo dans l’herbe, lors de la séance photo prise par le photographe Norman Jean Roy.

Durant la vaste interview, le prince William s’est ouvert sur sa volonté de donner une «vie normale» à ses enfants, et a fait part de son regret de ne pas avoir pu se confier à sa mère, décédée dans un tragique accident de voiture à Paris en 1997, alors qu’il était âgé de 15 ans.

«Je trouve toujours ça difficile aujourd’hui parce qu’à l’époque c’était si brutal. D’autant plus que ce n’est pas comme le chagrin de la plupart des gens, parce que tout le monde est au courant, tout le monde connaît l’histoire, tout le monde la connaît», a-t-il confié à Alastair Campbell, l’ancien directeur de communication de l’ancien premier ministre britannique, Tony Blair.

Il a ensuite ajouté : «J’aimerais avoir eu son avis. J’aurais aimé qu’elle rencontre Catherine et voie les enfants grandir. Cela me rend triste que ce ne soit pas possible, qu’ils ne puissent jamais la connaître».

Le prince William, qui s’exprimait récemment sur les troubles de santé mentale dans le cadre de la campagne Heads Together, a reconnu qu’il lui avait fallu 20 ans pour se remettre du choc de la mort de sa mère.

Et tout comme elle, il souhaite briser les barrières en ce qui concerne l’éducation de ses enfants. «Je veux que George grandisse dans un véritable environnement, je ne veux pas qu’il grandisse derrière les murs du palace, il faut qu’il sorte. Je me battrai pour qu’ils aient une vie normale», a-t-il conclu.