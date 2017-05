Les deux adolescents manquent toujours à l’appel

Les parents de Clara Picard et Alexis Côté sont sans nouvelles de leurs jeunes adolescents depuis plus de 36 heures.

La jeune fille de 12 ans et le garçon de 13 ans ont quitté l'école secondaire Monique-Proulx de Warwick sur l'heure du dîner vendredi et pourraient toujours se trouver dans la région de Victoriaville.

Selon certains témoignages, Alexis Côté aurait été vu samedi après-midi en train de s'alimenter sous le chapiteau du Relais pour la vie à la Vélogare de Victoriaville.

Plus tard en soirée samedi, des adolescents disent avoir aperçu Clara Picard à un feu de joie au Parc de la Terre-des-jeunes, toujours à Victoriaville.

À proximité de cet endroit, en bordure de la rivière Bulstrode, une bénévole a découvert un abri de fortune fait de branches, le type d'abri qu'Alexis a appris à construire chez les cadets. Selon sa mère Émilie, cela signifie qu’ils pourraient toujours se trouver dans la région.

Alexis et Clara se connaissent depuis le mois de mars. Ils ont déjà fait une fugue très courte d'une nuit il y a environ trois semaines, mais ils étaient rapidement revenus au bercail.

Clara Picard, de Victoriaville, mesure 1,57 mètre (5 pi 2 po) et pèse 48 kg (108 lb). Elle a les cheveux châtains et les yeux bleus. Lors de sa disparition, elle portait un jean bleu et coton ouaté gris avec capuchon.

Alexis Côté, de Tingwick, mesure 1,80 mètre (5 pi 11 po) et pèse 75 kg (168 lb). Il a les cheveux châtains et les yeux bruns. Il portait une veste en coton bleu marine avec capuchon et des souliers de basket de couleur noir.

Toute information pouvant permettre de retrouver les deux adolescents peut être transmise à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.