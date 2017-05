MT Lab reçoit l’appui de sept partenaires importants

MT Lab, l’incubateur montréalais de startups dédié au tourisme, à la culture et au divertissement, a reçu l’appui de sept partenaires importants.

Aéroports de Montréal, Air Canada, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, Loto-Québec, la Société des établissements de plein air du Québec et Tourisme Montréal ont comme mandat de déterminer les innovations prioritaires et de choisir les huit microentreprises qui recevront un appui.

«MT Lab et ses futures startups incubées sont privilégiés de pouvoir compter sur l’appui des plus grands leaders de l’industrie du tourisme de la culture et du divertissement, a mentionné Pierre Bellerose, président du conseil d’administration de MT Lab, par communiqué. C’est emballant de constater la vitesse à laquelle l’incubateur a trouvé une résonance dans l’industrie qui se l’est approprié en y investissant les efforts nécessaires pour en assurer le succès!»

Situé à l’UQAM, cet incubateur parrainera ses huit premières entreprises en démarchage dès juillet parmi les 78 candidatures soumises.