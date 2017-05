Nouvelle exposition pour le musée de l'Empress of Ireland

Nouveau bâtiment, nouvelles couleurs et nouvelle exposition. À compter du 10 juin, les visiteurs pourront redécouvrir le musée de l'Empress of Ireland qui a fait peau neuve grâce à un investissement de 1,8 million $ de Parcs Canada.

Le musée de Pointe-au-Père a également été agrandi, passant d’une superficie totale de 1300 pieds carrés à 3800 pieds carrés.

«Notre exposition datait de 2003. Elle avait 13 ans. Donc il fallait vraiment se renouveler. Notre musée était devenu trop petit, à cause de la fréquentation qui a augmenté avec la venue de l’Onondaga [sur le site historique de Pointe-au-Père]», a expliqué le directeur Serge Guay.

Quelque 200 artefacts sont présentés à travers des salles thématiques, présentant en détail les 14 minutes du naufrage.

«Dès qu’on entre dans l’exposition, on n’est pas dans l’époque romantique du début du 20e siècle, mais plutôt aujourd’hui, avec les plongeurs sur l’épave. Tranquillement, avec une suite de flashbacks, on vit la soirée de mai 1914, la soirée du naufrage. Ensuite, on recule encore pour découvrir l’époque des transatlantiques», a expliqué Laurent-Michel Tremblay, le concepteur et scénographe de l’exposition.

Selon Serge Guay, les personnes qui ont déjà visité l’exposition la redécouvriront. «C’est toute la mise en scène de ces objets-là à travers des écrans, la scénarisation sonore, les projections visuelles, etc. Je pense que les gens vont apprécier.»

À partir de la fin du concours pour la sollicitation de projets, il aura fallu un an pour concevoir l'exposition.

L’organisation est particulièrement fière de présenter les lettres de la poupe du navire qui ont été récupérées une à une sur le site de l’épave. Il aura fallu une centaine de plongées entre 1995 et 1997 par deux plongeurs pour réussir cet exploit. L’une de ces lettres se trouvait d’ailleurs à 300 pieds de l’épave, à près de 140 pieds de profondeur.

Un écusson qui se trouvait sur l’une des chaloupes de sauvetage du navire est aussi présenté pour la toute première fois. Il a été retrouvé par un touriste en vacances sur une plage de Métis.