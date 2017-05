Profits stables pour Postes Canada

Les profits sont restés à 44 millions $ pour Postes Canada au premier trimestre de 2017, le même montant que l’an dernier pour les trois premiers mois de l’année.

Le secteur du courrier a connu une baisse de volumes de 56 millions d’articles (5,9%) au premier trimestre par rapport à l’an dernier, ce qui a engendré une perte de revenu de 32 millions $ (3,8 %).

«Ce déclin continu s'explique par l'usage croissant des solutions numériques par les consommateurs et les entreprises», a expliqué la société d’État, lundi.

«Le recul des volumes de courrier constitue l'un des grands défis que Postes Canada doit relever, en plus de ses obligations au titre du régime de retraite, de ses coûts de main-d'œuvre et de la nécessité d'investir dans son réseau et le service à la clientèle», a-t-elle ajouté.

Les revenus pour les colis ont cependant augmenté de 45 millions $ (10,8 %) pour les trois premiers mois de l’année par rapport à la même époque en 2016. Le volume de colis a bondi de six millions d’articles (12,5 %).

Par contre, les revenus pour le secteur du marketing direct ont diminué de 10 millions $ (3,4%) par rapport au premier trimestre de l’an dernier.

En tenant compte de sa participation dans trois filiales (Purolator, Groupe SCI et Innovapost), Postes Canada a fortement augmenté ses profits au premier trimestre en engrangeant 65 millions $. De janvier à avril 2016, les profits étaient de 35 millions $.

C’est la bonne performance de Purolator qui est responsable de cette hausse. Purolator a engendré des gains de 17 millions $ au premier trimestre de 2017, contrairement à une perte de 12 millions $ pour la période correspondante en 2016.