Renvoyé de l’école pour une poignée de main?

Un jeune homme de 18 ans qui étudie au Centre L’Avenir de Terrebonne dans les Laurentides a été expulsé de l’école la semaine dernière après avoir refusé de se prêter à une fouille corporelle.

Sa directrice l’avait vu échanger une poignée de main durant la pause et elle avait des soupçons. «Elle est venue me demander qu’est-ce qu’on avait fait. Je lui ai dit rien. Elle soupçonnait que l’on s’était donné quelque chose. Je lui ai dit que l’on ne s’était rien donné à part une poignée de main entre deux Noirs, a soutenu Daniel Exuma 18 ans, en entrevue avec Jean-François Guérin durant «Le 9 heures».

«Elle m’a dit de vider mes poches. Je lui ai dit non, que je n’avais rien fait et que des caméras de surveillance prouvaient mon innocence. Elle m’a dit que c’était un motif de renvoi. J’ai donc accepté la fouille. J’ai vidé une de mes poches. Elle a tapoté une de mes poches et elle a mis sa main. Je me suis senti un peu agressé. J’ai tassé sa main. Je lui ai dit de ne pas me toucher», ajoute le jeune homme qui était accompagné de ses frères lors de l’entrevue ce matin.

La directrice et Daniel Exuma se rendent par la suite au bureau du directeur. «J’ai dit au directeur que le motif de renvoi n’était pas assez raisonnable pour que je me fasse fouiller et que je préfère que l’on appelle la police», a soutenu M. Exuma.

TVA Nouvelles a joint la commission scolaire. «S’il n’avait vraiment rien à se reprocher, il aurait dû dire oui. Si tu refuses que l’on fouille ton portefeuille, tu sais qu’il va y avoir des conséquences et il a toujours refusé. Ses parents ont fait venir la police à l’école, car ils disaient que leurs droits avaient été bafoués. La police de Terrebonne a validé toutes les actions de l’école, que tout avait été fait correctement et que le dossier était clos», a expliqué Éric Ladouceur de la Commission scolaire des Affluents.

Pas de problème de drogue

«Mon frère n’a aucun casier judiciaire, il n’a aucun problème de près ou de loin avec les affaires de drogue. Il n’avait aucun problème avec la direction. Son dossier était sans manquement, sans avertissement», déplore David Exuma, le jumeau de Daniel.

«Si ça avait été une poignée de main échangée entre deux Blancs, pensez-vous que ça aurait donné les mêmes résultats?», a questionné Jean-François Guérin. «Non, je ne crois pas», ont répondu les frères en cœur.

La directrice aurait-elle pensé qu’il y avait eu échange de drogue? «Mon frère n’a aucun casier judiciaire, il n’a aucun problème de près ou de loin avec les affaires de drogue. Il n’avait aucun problème avec la direction. Son dossier était sans manquement, sans avertissement. Pourquoi cette poignée de main-là», se questionne David Exuma.

Daniel Exuma ne compte pas en rester là avec son expulsion, il veut pousser le dossier plus loin. Il précise aussi que son ami à qui il avait donné la main a également été expulsé du Centre L’Avenir.