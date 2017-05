Tournage du film «L'Amour» à Rimouski

Rimouski a accueilli au cours des cinq derniers jours le tournage du film «L'Amour» du réalisateur Marc Bisaillon.

Le suspense psychologique basé sur des faits vécus met notamment en vedette les comédiens Fanny Mallette, Paul Doucet, Claude Despins et Pierre-Luc Lafontaine.

«C’est basé sur une histoire vraie qui est arrivée en 2006, en Nouvelle-Écosse. C’était donc dans une ville côtière. Nous, on a transposé l’histoire au Québec, mais on voulait garder cet aspect de la ville côtière, a expliqué la productrice Christine Falco.

«Initialement, on voulait aller à Sept-Îles. On a exploré différents endroits, mais on a décidé de venir ici parce que c’est très beau. Y’a une petite communauté cinématographique qui nous donne un coup de main», a-t-elle poursuivi.

C'est dans le quartier Nazareth, à Rimouski, que les premières séquences de ce film ont été tournées. La production se déplacera à Montréal au cours des prochains jours.

«À la télévision, on tourne extrêmement vite. Là, le tempo est beaucoup plus lent. On a vraiment le temps de respirer et de vivre les trucs. C’est beaucoup plus jouissif pour un comédien de travailler comme ça. Avec Fanny [Mallette], on a fait notre première journée [jeudi], et la chimie était présente naturellement», a dit l’acteur Pierre-Luc Lafontaine.

La sortie en salle du film «L'Amour» est prévue à l'automne 2018.