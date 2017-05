Un chien atrocement mutilé avec un tire-bouchon

Un jeune chien de race Jack Russell a été atrocement mutilé par son propriétaire en fin de semaine à Aix-en-Provence en France.

Selon des voisins, l’homme de 56 ans aurait utilisé un tire-bouchon pour lui lacérer la tête à plusieurs reprises.

Ce sont des bénévoles du refuge «Les amis de Sam» qui ont pris l’animal en charge après avoir été appelés par un citoyen.

Dans un message sur Facebook, la responsable du refuge a expliqué avoir aperçu la chienne en sang sur un balcon situé au troisième étage.

«Le sang dégouline jusqu’en bas. D’après des témoins, la chienne a été prise à coups de tire-bouchon», est-il écrit.

L’animal a finalement été récupéré et conduit dans une clinique vétérinaire pour recevoir les soins appropriés.

La jeune Jack Russell a reçu 22 points de suture, 17 cutanés et cinq sous-cutanés selon «Les amis de Sam». Il a fallu lui recoudre le museau et la zone située sous un de ses yeux qui était en lambeaux.

Une radiographie de contrôle a également été effectuée pour vérifier qu’il n’y avait pas d’hémorragie interne.

«Nous sommes allés la voir (...) et on a eu droit à une grosse fête et plein de léchouilles de sa part. C'est une petite chienne adorable. Elle est partie en famille d'accueil en début d'après-midi où elle va pouvoir reprendre des forces.»

Une plainte a été déposée pour actes de cruauté envers un animal et une enquête a été ouverte.

«C’est assez paradoxal», a expliqué la présidente du refuge, Sylvie Roche, à France Bleu Provence.

«Le monsieur (propriétaire de la chienne, NDLR) est connu dans le quartier pour descendre acheter de la viande hachée pour la donner à manger à ses chiens.»