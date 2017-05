Un nouveau propriétaire sur quatre a des problèmes après l’achat de sa propriété

Un nouveau propriétaire sur quatre éprouve des problèmes après l’achat de sa propriété au Québec, selon un sondage d’Allstate du Canada fait par Léger.

Parmi ceux qui ont eu droit à une mauvaise surprise, 56 % ont dû faire face à des dommages nécessitants des sommes de plus de 1500 $ pour être réglés.

Ces difficultés font en sorte qu’environ 31 % des propriétaires sondés ont dit qu’ils s’y «prendraient autrement si l'achat de leur propriété était à refaire».

Ce sondage montre aussi que 58 % des propriétaires comptent faire des rénovations cette année.

«Le plaisir de choisir un motif de papier peint peut malheureusement faire place au désagrément d'avoir à enlever ce papier par la suite. Ainsi, prendre le temps au préalable d'évaluer et d'éliminer les risques potentiels qui ne sont pas apparents permet de s'éviter maux de tête et frustrations», a mentionné André Parra, directeur principal, réclamations, Québec et Maritimes, chez Allstate du Canada, par communiqué.

Ce sondage en ligne a été mené du 27 au 30 mars auprès de 662 propriétaires québécois constituant un échantillon représentatif.