Un père de famille transformé par la maladie de Lyme

Un homme de Shawinigan atteint de la maladie de Lyme, a dû attendre près de 12 ans avant d’avoir un diagnostic formel.

Simon Martin, un père de quatre enfants de 39 ans, a été piqué par une tique alors qu’il était à la chasse il y a douze ans.

Aucun médecin au Québec n’a été capable de diagnostiquer la maladie au cours des années.

Il a même été référé à des psychiatres à plusieurs reprises, car ses symptômes étaient considérés comme étant d’ordre psychologique.

Son état de santé n’a cessé de se dégrader.

«De l’agonie, de la fatigue extrême... J’ai toujours travaillé, toujours fonctionné, j’étais à bout de force, à bout de souffle à bout de bras. J’avais des douleurs musculaires, articulaires, j’ai fait deux ACV en lien avec ça. J’ai eu des prises de poids, des pertes de poids, perdre 30 livres, 40 livres en un mois, c’est arrivé. Paralysé des jambes...», a expliqué M. Martin en entrevue à TVA Nouvelles.

C’est lorsqu’il a vu un reportage sur la maladie qu’il a compris qu’il en était peut-être atteint. Il a finalement obtenu un diagnostic aux États-Unis.

Les traitements sont extrêmement couteux et frôlent les 20 000$ annuellement. Ils ne sont pas remboursés par la RAMQ puisqu’il a été diagnostiqué aux États-Unis.

Ses proches et sa famille ont organisé une grande vente de garage ce weekend pour amasser des fonds.

Un antibiotique peut-être donné rapidement après la morsure d’une tique infectée, si les patients présentent les symptômes.

En 2015, 160 cas de maladie de Lyme ont été rapportés au Québec, comparativement à 126 en 2014, 143 en 2013, 43 en 2012 et à 32 en 2011, selon l’Institut national de la Santé publique du Québec.

Symptômes

Les premiers symptômes de la maladie de Lyme apparaissent généralement entre 3 et 30 jours après la piqûre d’une tique infectée.

Le symptôme le plus courant est une rougeur sur la peau, à l’endroit de la piqûre. Ce symptôme est présent dans 60 à 80 % des cas d’infection. La rougeur s’étend rapidement pour atteindre plus de 5 centimètres et elle peut être en forme d’anneau ou de cible. Parfois, des rougeurs peuvent aussi apparaître à plusieurs endroits sur le corps.

Plusieurs autres symptômes peuvent accompagner la rougeur caractéristique, comme de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, des raideurs à la nuque et des douleurs musculaires et articulaires, peut-on lire sur le site de la Santé publique du Québec.

«Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes de la maladie de Lyme dans les 3 à 30 jours après avoir été piqué, appelez Info-Santé 8-1-1 ou consultez un médecin. Fournissez les renseignements que vous avez notés concernant la piqûre. Si vous consultez un médecin, apportez-lui la tique si possible, dans un contenant bien fermé. Le médecin pourrait décider de la faire analyser».

Si vous avez été piqué par une tique dans les municipalités à risque, un traitement préventif par antibiotiques pourrait être prescrit.

Pour plus de détails sur la maladie de Lyme.