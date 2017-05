Une loi spéciale doit être adoptée ce matin

Après cinq jours de grève générale et d’âpres négociations, tout indique que les députés de l’Assemblée nationale adopteront, lundi matin, une loi spéciale pour forcer le retour au travail des quelque 175 000 employés de l’industrie de la construction.

Dimanche soir, l’Alliance syndicale représentant les travailleurs a annoncé qu’elle rejetait toutes les offres finales qui lui ont été soumises par les différents secteurs du milieu de la construction. L’Alliance a expliqué sa position en clamant que l’une des offres continuait de s’attaquer à la conciliation travail-famille et que toutes présentaient des offres salariales insuffisantes.

Quelques heures auparavant, l’Association de la construction du Québec avait soumis une offre finale au mouvement syndical. L’Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec avait fait de même vendredi dernier.

Les différentes associations patronales ont indiqué être déçues de la tournure des événements et ont soutenu avoir fait de nombreuses concessions à l’Alliance syndicale.

En vertu de ces rebondissements, la ministre du Travail, Dominique Vien, a fait valoir que le gouvernement doit agir «de façon responsable pour préserver la stabilité de l'économie québécoise».

«Depuis le 1er octobre 2016, 240 jours de négociations se sont écoulés. [...] À cause de dirigeants d'associations patronales et syndicales qui n'ont pas réussi à s'entendre, notre gouvernement a le devoir d'agir et nous le ferons dès demain [lundi]», a indiqué Mme Viens dimanche dans un communiqué.

La ministre avait annoncé samedi que les députés seraient convoqués à l’Assemblée nationale pour 9 h 45, lundi, si patrons et syndicat ne parvenaient pas à s’entendre au cours de la fin de semaine.

Les travailleurs de la construction sont sans contrat de travail depuis le 30 avril dernier.