Une nouvelle flotte de fourgons cellulaires pour les personnes incarcérées

Le ministère de la Sécurité publique a mis en service, lundi, deux nouveaux modèles de fourgons cellulaires qui remplaceront les anciens véhicules de transport de prisonniers. Entièrement pensés et conçus à Québec, ils permettront un transport plus efficace, mais surtout plus sécuritaire des détenus.

«On est très fier. Ça va permettre de développer des pratiques de travail plus sécuritaires», a indiqué, non sans fierté, le directeur du Centre de détention de Québec, Christian Thibault.

Il aura fallu près de deux ans pour concevoir ces nouveaux modèles de fourgons cellulaires. Chaque véhicule est doté de six compartiments fermés et de sorties indépendantes pour éviter le contact entre les personnes incarcérées. Chaque voiture est munie de caméras de surveillance qui filment les différents habitacles.

«Ce que ça nous permet, c'est de voir ce qui déroule à l'intérieur avant d'intervenir. Diviser la clientèle, ça permet aussi un meilleur contrôle de ceux qu'on transporte. C'est une sécurité de plus pour la population», s'est réjoui Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en milieu correctionnel du Québec.

Deux modèles de fourgons

Les deux véhicules, de type cube, offrent 16 ou 27 places, et ont coûté respectivement 226 000$ et 160 000$.

Pour le moment, seulement les établissements carcéraux de Québec et de Roberval sont dotés de ces nouveaux fourgons cellulaires. Les anciens véhicules seront remplacés graduellement un peu partout dans la province.

Annuellement, on transporte 80 000 personnes entre les palais de justice et 30 000 personnes sont transférées d'un établissement carcéral à un autre.