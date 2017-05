Une voisine a tenté d’arrêter le véhicule qui a tué le bambin

Une voisine, témoin de l’accident qui a tué Dominique Wenga, un bambin de seulement deux ans à Saint-Constant, samedi, a raconté avoir tenté de rattraper le véhicule qui venait de faucher l’enfant.

«Il peut ne pas avoir vu l’enfant, quand il est passé il était distrait et il pourrait ne pas avoir vu l’enfant qui courrait. Mais de ne pas s’arrêter, c’est ça le plus difficile à accepter», a expliqué Édith Laure-Douanla en entrevue à TVA Nouvelles.

Elle souligne toutefois que l’enfant n’était pas si petit. «Il avait deux ans et demi. Il était assez robuste, et s’il courait, le conducteur l’a senti. Et en plus, quand je suis sortie en courant, j’ai crié et la mère a crié aussi. Il aurait pu entendre nos cris.»

C’est en montant au deuxième étage de sa résidence qu’elle a vu une partie du drame se jouer sous ses yeux.

«J’ai vu une auto par la fenêtre. Je me suis penchée pour débrancher mon téléphone et quand je me suis relevée, j’ai vu l’enfant couché dans la rue. Je me suis posé la question une seconde en me demandant qu’est-ce qu’il faisait là. J’ai vu qu’il y avait du sang à côté. J’ai regardé une deuxième fois et j’ai vu l’auto qui s’en allait déjà tourner sur la rue là-haut. J’ai commencé à crier je suis descendue en courant, et nous sommes tous sortis», a détaillé Mme Laure-Douanla.

La maman de Dominique Wenga, qui a également accouru sur les lieux, a pris son enfant dans ses bras. Mme Laure-Douanla elle a couru après le véhicule pour le rattraper.

Un traumatisme

«Ça été difficile pour tout le monde, parce que tous les enfants étaient là, nous avons crié tellement fort que tous les voisins sont sortis pour secourir. Ça été des moments vraiment difficiles», raconte la témoin.

La femme a fourni tous les éléments qu’elle possède aux policiers qui enquêtent sur le dossier.

Au lendemain du drame, elle a refusé de laisser sortir ses enfants à l’extérieur. «Ç’a été un gros traumatisme. Quand je leur ai expliqué que Dominique ne les accompagnerait plus à l’arrêt d’autobus le matin, ça été des grosses crises de larmes, ça été très douloureux», ajoute la voisine.

La femme précise que plusieurs personnes passent sur la rue parce qu’il y a plusieurs maisons en construction. Le conducteur du véhicule pourrait avoir voulu visiter le quartier.

Elle lance un appel à la personne qui conduisait le véhicule.

«Je lui demanderais juste de penser à son enfant, s’il ou elle a des enfants. S’il entend mon message, je le prie vraiment de se rendre à la police», lance Mme Laure-Douanla.

Vitesse excessive?

Selon des citoyens, la vitesse dans cette rue résidentielle est excessive, et selon certaines personnes, la Ville n’a jamais rien fait pour contrecarrer le problème.

Toutefois, la Ville de Saint-Constant a déjà fait une étude dans le secteur, sur la vitesse notamment. Plusieurs mesures ont été mises en place pour faire ralentir les automobilistes.

Certaines de ces mesures, dont un arrêt obligatoire, ont toutefois été dénoncées par les automobilistes qui jugeaient qu’elles ralentissaient la circulation.

-D'après une entrevue de Maxime Landry