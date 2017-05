Accès à l'information: la SAQ «très transparente», selon Carlos Leitao

Contrairement à ce qu’affirme la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, «la SAQ est très transparente», croit le ministre des Finances, Carlos Leitao.

«La SAQ ne cache absolument rien», a insisté en chambre le ministre responsable de la Société des alcools du Québec (SAQ), lorsque questionné à ce sujet par l’opposition officielle.

«La transparence libérale, c’est à ça que ça ressemble», a dénoncé le député péquiste André Villeneuve, en brandissant la pile de documents lourdement caviardés obtenus par «Le Journal» à la suite d’une demande d’accès sur les comptes de dépenses des dirigeants de la société d’État.

Rappelons malgré des dépenses dépassant les 100 000 $ l’an dernier, la SAQ refuse notamment de révéler quels pays, hôtels et restaurants ses dirigeants sont allés.

«Ridicule» déplore la CAQ

Selon le leader parlementaire caquiste François Bonnardel, il s’agit d’une autre preuve de l’opacité des mécanismes actuels d’accès à l’information.

Selon lui, le ministre des Finances aurait dû s’empresser de dénoncer, lui aussi, le manque de transparence de la SAQ. Contrairement à son collègue aux Transports, Laurent Lessard, qui a récemment remis à l’ordre le service d’accès à l’information de son ministère, le ministre Leitao considère qu’il n’a pas à se «mêler de cette affaire-là».

«C'en est complètement ridicule. On a le gouvernement qui souhaite être le plus transparent de son époque. Bien, on a un gouvernement aujourd'hui, qui a une liste noire des demandes d'accès à l'information», a déploré en point de presse le député caquiste de Granby

«Je ne comprends pas c’est quoi la liste noire. Je n’ai aucune connaissance de liste noire», a défendu la ministre responsable de l’accès à l’information, Rita de Santis, qui devant la pression, a finalement accepté de répondre aux questions des journalistes à ce sujet après avoir refusé de le faire un peu plus tôt.

Même si elle vise le dépôt de la réforme sur l’accès à l’information dès l’automne, Mme de Santis entend continuer à assurer la protection des renseignements personnels.

Il s’agit du principal motif invoqué par la SAQ dans sa réponse caviardée envoyée à notre Bureau d'enquête.

La SAQ, a argumenté en chambre le ministre Leitao, s’appuie notamment sur une décision prise en 2007 par la Cour suprême, qui protège certains renseignements comme ceux qui ont été caviardés. «Ces renseignements ne doivent pas être communiqués», a souligné M. Leitao.

«Le ministre des Finances rit des parlementaires, rit des Québécois», a dit M. Bonnardel.